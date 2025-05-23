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知名書籤工具Pocket將走入歷史 7月8日停止運作

編譯梁采蘩／即時報導
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Mozilla表示，Pocket將於今年7月8日正式停止運作，未來將把資源轉向「更符合用戶瀏覽習慣與線上需求的專案」。（路透／Alamy）
Mozilla表示，Pocket將於今年7月8日正式停止運作，未來將把資源轉向「更符合用戶瀏覽習慣與線上需求的專案」。（路透／Alamy）

人們不再閱讀了嗎？Mozilla 22日宣布將關閉Pocket，這個實用書籤工具被用於儲存文章與網頁，方便用戶日後瀏覽。Mozilla表示，Pocket將於今年7月8日正式停止運作，未來將把資源轉向「更符合用戶瀏覽習慣與線上需求的專案」。

聲明指出，服務關閉後，用戶可在今年10月8日前匯出儲存內容；屆時，Mozilla將永久刪除所有用戶資料。Mozilla同時表示，將自動取消所有訂閱，針對有年費方案的用戶，於7月8日按比例計算發放退款。

自5月22日起，Mozilla已下架Pocket的瀏覽器擴充功能與應用程式。不過，已安裝該應用程式的用戶仍可在10月8日前重新下載。

Pocket於2007年推出，最初名為Read It Later，因為能儲存想日後再看的文章、食譜、影片等內容而逐漸走紅，對於知識工作者來說相當好用。2015年，Mozilla將Pocket整合進Firefox，成為該瀏覽器預設的稍後閱讀工具，並於兩年後正式收購這項服務。

2021年官方資料顯示，Pocket擁有超過3000萬用戶，支援儲存內容超過10億筆。它曾被列為Android和iOS上最受歡迎的書籤與稍後閱讀工具，與Instapaper並列兩大主流。

Mozilla表示，關閉Pocket，是因為「人們儲存與閱讀網路內容的方式已經改變」。

美國社群網站Reddit上，有網友表示「悲傷」，「我幾乎每天都用它的功能......這是一個時代的終結」。有人則表示，「是的，人們不再閱讀了，傷心。TikTok能內存影片，所以就.....」。但也有網友說，「我訂閱了3年，但在過去兩年，用戶體驗變很差，所以我取消了訂閱，現在正把東西轉移到Instapaper」。

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