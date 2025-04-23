我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

押注白宮會降中國高稅率 亞馬遜、沃爾瑪賣家囤貨加國

南加竊賊新套路騙年長者 送條假項鍊摘取真珠寶

台積電舉辦2025年北美技術論壇 揭示下一世代A14製程技術

中央社／加州聖克拉拉23日綜合外電報導
台積電。 （路透）
台積電。 （路透）

台積電今天在美國加州聖塔克拉拉（Santa Clara）舉辦2025年北美技術論壇，期間揭示了下一世代先進邏輯製程技術A14。

根據路透及台積電官網聲明，14製程技術體現了台積電在其領先業界的N2製程上的重大進展，此技術旨在透過提供更快的運算和更好的能源效率來推動人工智慧（AI）轉型。

此外，台積電有望透過增進裝置端AI功能（on-board AI capabilities）來強化智慧型手機功能，使其更加智慧。A14製程技術計劃於2028年開始生產，截至目前開發進展順利，良率表現優於預期進度。

台積電官網聲明指出，與即將於今年稍晚進入量產的N2製程相比，A14將在相同功耗下，提升達15%的速度；或在相同速度下，降低達30%的功率，同時邏輯密度增加超過20%。

台積電董事長暨總裁魏哲家博士表示：「我們的客戶不斷展望未來，而台積電的技術領先和卓越製造為他們提供了可靠的創新藍圖。台積電的先進邏輯技術，例如A14，是連接實體和數位世界的全方位解決方案組合的一部分，為我們的客戶釋放創新，以推進AI未來。」

除了A14，台積電還發表了新的邏輯製程、特殊製程、先進封裝和3D晶片堆疊技術，為廣泛的高效能運算（HPC）、智慧型手機、汽車和物聯網（IoT）技術平台做出貢獻。

根據台積電官網聲明，這些新發佈的技術旨在為客戶提供一整套互連的技術組合，以驅動其產品創新。

台積電 AI 智慧型手機

上一則

在芝加哥失業、房產遭法拍 美公民移居阿曼找回旅遊夢

延伸閱讀

台積美國廠去年虧4.3億美元 設廠四年來最燒錢的一年

台積美國廠去年虧4.3億美元 設廠四年來最燒錢的一年
台積電致股東報告書出爐 董座魏哲家：今年仍會穩健成長

台積電致股東報告書出爐 董座魏哲家：今年仍會穩健成長
台積電回應關稅戰 間接否認投資英特爾

台積電回應關稅戰 間接否認投資英特爾
台積回應關稅戰 間接否認投資英特爾

台積回應關稅戰 間接否認投資英特爾

熱門新聞

Consumer Reports根據車主回饋及車輛機械數據資料，評比出十款不建議買的SUV。汽車示意圖，和本新聞無關。(路透)

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

2025-04-17 21:35
黃金獵犬被遺棄，狂追100公里咬主人。（取材自pexels.com@Roberto Nickson）

被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

2025-04-20 19:57
示意圖。（取自123RF）

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

2025-04-21 16:00
三生肖女性生性多疑。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Pixabay）

3生肖女多疑易內耗「自己苦伴侶也累」 她築心牆推升戀愛壓力

2025-04-15 22:35
豆腐淡而無味，因此可以以各種味道醃製再烹飪成為美味菜餚。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」

2025-04-19 21:35
下半年四大生肖將迎來命運的轉捩點。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

下半年4生肖運勢爆發 屬馬事業運亮綠燈、他財運轉好

2025-04-21 00:00

超人氣

更多 >
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」

結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」