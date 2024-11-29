我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

當眾吃掉一根620萬香蕉 富豪孫宇晨：比別的好吃

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

專家實測iPad mini 7 改善果凍螢幕、AI生力軍

中央社台北29日電
蘋果第7代iPad mini平板電腦厚度僅6.3公釐，機身以再生鋁金屬製成。中央社
蘋果第7代iPad mini平板電腦厚度僅6.3公釐，機身以再生鋁金屬製成。中央社

台灣3C科技達人Tim哥實測iPad mini 7後指出，其定位是人工智慧（AI）小平板，方便攜帶，螢幕比手機更大，對遊戲玩家有吸引力，也解決上一代因為螢幕兩側更新率不同步造成的「果凍螢幕」問題。

Tim哥接受中央社記者電訪表示，iPad mini 7適合行動派的使用者，例如他自己常搭飛機出差或旅遊都會帶著，因為螢幕比手機更大，無論看影片或打遊戲都更舒服；iPad mini 7也很方便收納，某些比較大件的外套可以直接放進口袋。

Tim哥特別提到，iPad mini 7配備與iPhone 15 Pro相同的A17 Pro晶片，全新5核心繪圖處理器（GPU）效能提升25%，支援硬體加速網格著色和硬體加速光線追蹤，內建記憶體也升級到8GB，玩遊戲的視覺逼真度和流暢度大幅提升。若搭配像是PS Portal遊戲手把，可以變成一台高效能且攜帶方便的遊戲掌機。

Tim哥說，雖然蘋果個人智慧系統Apple Intelligence目前還不支援中文，但他在iOS 18.2 beta測試版發現，可以透過語音輸入用中文下指令，例如要求蘋果AI撰寫派對邀請函等。對於想嘗鮮的用戶，可以在iPad mini 7試試這個方法。

不過，Tim哥也表示，iPad mini 7螢幕為8.3吋，跟筆記型電腦相比還是有一段差距，如果是生產力用途例如需要打字，建議選擇尺寸更大的iPad Air或iPad Pro系列，可以搭配的保護套或鍵盤周邊也比較多。

記者實際使用iPad mini 7遊玩3A遊戲大作「惡靈古堡4重製版」序章故事，搭配PS手把，剛進入遊戲畫面，系統就顯示自動開啟「遊戲模式」，提高影格率和遊戲控制器的反應速度，讓畫面更流暢；透過硬體加速光線追蹤功能，照射在主角身上的光影變化更加逼真，相較在MacBook上的遊戲體驗毫不遜色。

把iPad mini 7語言轉換為美式英文，啟用Apple Intelligence，在「備忘錄」App輸入Write a party invitation（寫一封派對邀請函），Apple Intelligence的書寫工具可以修飾措辭，改寫為Compose a party invitation或Write an invitation for a party，也能改寫為語氣更正式的Compose a party invitation for a specific event。

iPad mini 7也支援Apple Pencil Pro觸控筆，適合用來寫筆記、素描和繪圖，還能磁吸在iPad mini 7側面進行配對和無線充電。

整體而言，iPad mini 7可以單手握持，能輕鬆放進各種隨身包，提高了攜帶外出的便利性，也適合搭配觸控筆使用。8.3吋螢幕雖然不像一般筆電那麼大，但在置物空間有限的場所例如飛機或高鐵上，能提供比手機更舒服的視覺體驗，是一台相當適合追劇和玩遊戲等娛樂用途的行動裝置。

App Apple AI

上一則

拒絕≠被討厭 高情商的人這樣「Say No」

下一則

馬雲「快閃」阿里杭州總部 3月露面後曾有重大變革

延伸閱讀

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
二手店這6種玻璃工藝品 專家：買下就挖到寶了

二手店這6種玻璃工藝品 專家：買下就挖到寶了
華人走線客買「真」退「假」 商家人臉識別抓賊

華人走線客買「真」退「假」 商家人臉識別抓賊
華人走線客買「真」退「假」 商家人臉識別抓賊

華人走線客買「真」退「假」 商家人臉識別抓賊

熱門新聞

四生肖明年財星入命，好運連連。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Alena Darmel）

4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂

2024-11-24 22:45
四大星座女晚年安詳和樂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Anastasia Shuraeva ）

4星座女性晚年最樂 健康財富雙收、子女又成材

2024-11-21 22:45
三大生肖年底運勢最旺。（取材自pexels.com@The Lazy Artist Gallery）

三大生肖年底再一波強運 事業愛情兩得意

2024-11-25 19:10
在美國可出租嬰兒用品賺錢。示意圖。（取材自pexels.com@ Oleksandr P）

在美可做3副業「每月多賺1千元」 這種最適合新手爸媽

2024-11-25 19:20
四生肖十二月事業上迎來好機運。（取材自pexels.com@Pixabay）

4生肖12月機運多多 屬牛可望升職、他遇事業轉捩點

2024-11-23 23:15
有些品項的衣物不適合40多歲的女性。（取材自pexels.com@Clark Street Mercantile）

愛穿運動衫卻顯得幼稚？ 三穿搭讓妳舒適又不失成熟魅力

2024-11-22 20:05

超人氣

更多 >
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
麥當勞都是邪惡美食？麥克雞塊沒有你想的那麼不健康

麥當勞都是邪惡美食？麥克雞塊沒有你想的那麼不健康
這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟

這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟
4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力

4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力
加州雞蛋短缺 好市多也沒 原因是...

加州雞蛋短缺 好市多也沒 原因是...