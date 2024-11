專家實測iPad mini 7 改善果凍螢幕、AI生力軍

蘋果第7代iPad mini平板電腦厚度僅6.3公釐,機身以再生鋁金屬製成。中央社

台灣3C科技達人Tim哥實測iPad mini 7後指出,其定位是人工智慧(AI )小平板,方便攜帶,螢幕比手機更大,對遊戲玩家有吸引力,也解決上一代因為螢幕兩側更新率不同步造成的「果凍螢幕」問題。

Tim哥接受中央社記者電訪表示,iPad mini 7適合行動派的使用者,例如他自己常搭飛機出差或旅遊都會帶著,因為螢幕比手機更大,無論看影片或打遊戲都更舒服;iPad mini 7也很方便收納,某些比較大件的外套可以直接放進口袋。

Tim哥特別提到,iPad mini 7配備與iPhone 15 Pro相同的A17 Pro晶片,全新5核心繪圖處理器(GPU)效能提升25%,支援硬體加速網格著色和硬體加速光線追蹤,內建記憶體也升級到8GB,玩遊戲的視覺逼真度和流暢度大幅提升。若搭配像是PS Portal遊戲手把,可以變成一台高效能且攜帶方便的遊戲掌機。

Tim哥說,雖然蘋果個人智慧系統App le Intelligence目前還不支援中文,但他在iOS 18.2 beta測試版發現,可以透過語音輸入用中文下指令,例如要求蘋果AI撰寫派對邀請函等。對於想嘗鮮的用戶,可以在iPad mini 7試試這個方法。

不過,Tim哥也表示,iPad mini 7螢幕為8.3吋,跟筆記型電腦相比還是有一段差距,如果是生產力用途例如需要打字,建議選擇尺寸更大的iPad Air或iPad Pro系列,可以搭配的保護套或鍵盤周邊也比較多。

記者實際使用iPad mini 7遊玩3A遊戲大作「惡靈古堡4重製版」序章故事,搭配PS手把,剛進入遊戲畫面,系統就顯示自動開啟「遊戲模式」,提高影格率和遊戲控制器的反應速度,讓畫面更流暢;透過硬體加速光線追蹤功能,照射在主角身上的光影變化更加逼真,相較在MacBook上的遊戲體驗毫不遜色。

把iPad mini 7語言轉換為美式英文,啟用Apple Intelligence,在「備忘錄」App輸入Write a party invitation(寫一封派對邀請函),Apple Intelligence的書寫工具可以修飾措辭,改寫為Compose a party invitation或Write an invitation for a party,也能改寫為語氣更正式的Compose a party invitation for a specific event。

iPad mini 7也支援Apple Pencil Pro觸控筆,適合用來寫筆記、素描和繪圖,還能磁吸在iPad mini 7側面進行配對和無線充電。

整體而言,iPad mini 7可以單手握持,能輕鬆放進各種隨身包,提高了攜帶外出的便利性,也適合搭配觸控筆使用。8.3吋螢幕雖然不像一般筆電那麼大,但在置物空間有限的場所例如飛機或高鐵上,能提供比手機更舒服的視覺體驗,是一台相當適合追劇和玩遊戲等娛樂用途的行動裝置。