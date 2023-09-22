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iPhone 15系列開箱評測 專家：隨手拍表現更強

中央社台北22日電
蘋果iPhone 15系列新機今天開賣，掀起搶購潮。歐新社
蘋果iPhone 15系列新機今天開賣，掀起搶購潮。歐新社

蘋果iPhone 15系列新機今天開賣，掀起搶購潮。3C科技達人Tim哥實測指出，4款新機都能直接以「照片」模式拍攝人像照、自動捕捉景深資訊，隨手拍表現更強大，不只果粉願意買單換機，也可能吸引部分Android用戶跳槽。

Tim哥接受中央社記者採訪表示，無論是標準版的iPhone 15、iPhone 15 Plus，或是旗艦版的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，都大幅提升人像照功能。只要手機偵測到畫面主體有顯眼的人、狗或貓，就會自動捕捉景深資訊，這時會在相機介面左下角看到一個ƒ標誌，代表iPhone正在捕捉景深。

如果是人、狗或貓以外的物體例如食物，也可以拍攝人像效果。Tim哥指出，只要在預覽畫面中的任意位置點按進行對焦，就會出現ƒ標誌，一樣會記錄景深資訊。

以搭載三鏡頭系統的Pro旗艦機而言，主相機提供24公釐、28公釐和35公釐焦距選項，搭配15 Pro的3倍望遠鏡頭、15 Pro Max的5倍望遠鏡頭，Tim哥認為可讓隨手拍取景的自由度更高，而且不必頻繁切換一般拍照和人像模式。

iPhone 15系列另一個亮點是Pro機型獨有的全新「動作」按鈕，可以自訂啟動「專注模式」、「相機」、「語音備忘錄」，或者用「捷徑」設定操作選項。Tim哥表示，「動作」按鈕適合用來開啟家裡的智慧電燈或冷氣，也能設定啟動拍照或自拍，比較不容易錯過精彩時刻。如果是長輩使用，可以預設開啟「放大鏡」，讀報或看書更輕鬆。

Tim哥也提到，4款新機的傳輸孔都從Lightning改為USB-C，如果要把手機內容備份到外接硬碟或讀卡機上，變得更方便。

要注意的是，標準版和旗艦機的USB-C傳輸速度其實有差別，iPhone 15 Pro和15 Pro Max採用USB 3規格，傳輸速度為每秒10Gb；iPhone 15和15 Plus採用USB 2規格，傳輸速度為每秒480Mb。

Tim哥表示，對於錄影時需要同步備份到外接硬碟的影音創作者而言，USB 3的速度才會比較有感。一般用戶不定期備份手機的話，USB 2速度也夠用。

從銷售角度來看，Tim哥認為15 Pro Max規格升級最多，機身改用鈦金屬變得更輕、手感更好，今年應該賣得最好。15 Plus是4款新機電量最強的機型，在A16仿生晶片的加持下，玩遊戲綽綽有餘，也有部分手遊玩家會喜歡。

他說，iPhone 15比較適合預算不足、但也想換新機的果粉，尤其是無法更新到iOS 17的iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X用戶，改拿iPhone 15會有滿滿的升級感。

iPhone 預算 晶片

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