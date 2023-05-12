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Android新技術聚焦個人化 手機桌布讓生成式AI幫你畫

中央社／舊金山11日電
Google舉辦I/O開發者大會。（Getty Images）
Google舉辦I/O開發者大會。（Getty Images）

Google舉辦I/O開發者大會，公布Android作業系統多項新技術，聚焦個人化應用，透過生成式人工智慧（AI）技術可以在對話訊息中增添個人特色，也能根據簡短文字提示畫出手機桌布。

Android資深產品經理夏哈（Rohan Shah）在I/O大會現場出席媒體圓桌論壇時表示，Android是開放系統，設計來連結各種裝置，今年新技術的焦點除了AI之外，還有如何運用AI打造更加個人化的體驗。

舉例來說，Google訊息的全新功能Magic Compose採用生成式AI技術，會根據訊息內容的前後文提供建議性回應，還能將撰寫的內容轉換成不同風格，讓訊息更簡潔、專業。Magic Compose的Beta測試版本將於今年夏天推出。

兩年前Google推出Material You功能，讓使用者能選擇與他們桌布色調一致的調色板，打造個人化的Android外觀。等到今年稍晚Android 14正式推出後，Google也將進一步提升客製化體驗，提供全新的捷徑和時鐘自訂鎖定畫面，還有多款單色主題可套用在手機上。

從6月開始，Pixel裝置可以搶先體驗展現個人風格的桌布功能，其中「表情符號桌布」可以使用表情符號組合、圖案和顏色，客製化用戶的裝置外觀；電影效果桌布內建機器學習網路技術，可以將喜愛的照片轉換成3D圖像。

有些用戶可能沒有適合的照片可以當作桌布，有些人則是追求創新和樂趣。針對這樣的需求，Android生成式AI桌布功能會提出一些建議性問題，引導使用者說明自己理想的創意設計，並利用Google的文字轉圖像擴散模型生成不同的桌布供選擇。

中央社記者提問，如果兩名用戶對理想桌布設計的文字敘述相當類似，AI是否可能生成風格接近或雷同的桌布；夏哈表示，這項功能背後的模型相當複雜，儘管有可能生成同樣的桌布，但每次用戶提出文字說明後，系統都會即時生成圖像，而非從現有圖庫中挑選。

夏哈也強調，生成式AI桌布不會有著作權問題，Google投入大量心力，來確保用戶獲得高品質的使用體驗。

除了連結裝置及透過AI完成更多任務，Android也肩負著人與人交流的重任。當用戶在群組訊息中傳送訊息時，不需要擔心對方使用哪種手機，都能夠分享高畫質訊息與影片、查看正在輸入訊息的通知以及受到端對端加密保護。

因此，Google和眾多電信商與製造商共同採用RCS通訊協定，目前RCS服務的使用者已經超過8億人，可望於今年底達到10億人。

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