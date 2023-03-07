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蘋果新款13、15吋MBA筆電 傳都搭載台積電操刀的M3晶片

編譯簡國帆／綜合外電
9to5Mac指出，蘋果正在研發13吋和15吋的新款MacBook Ai，而且都將配備預料以台積電3奈米製程生產的M3晶片。圖為蘋果去年6月WWDC發表搭載M2晶片的MacBook Air資料照。（路透）
9to5Mac指出，蘋果正在研發13吋和15吋的新款MacBook Ai，而且都將配備預料以台積電3奈米製程生產的M3晶片。圖為蘋果去年6月WWDC發表搭載M2晶片的MacBook Air資料照。（路透）

科技網站9to5Mac報導，蘋果正在研發的新款MacBook Air有13吋和15吋兩種尺寸，而且都將配備預料以台積電3奈米製程生產的M3晶片

9to5Mac引述消息來源指出，代碼「J513」的新款13吋MacBook Air已在測試搭配M3晶片，代碼「J515」的全新15吋MacBook Air也將配備M3晶片。此前，彭博資訊「Power On」通訊記者葛曼說，新版的MacBook Air「即將問世」，至少一款將搭載M3晶片

9to5Mac表示，之前知名蘋果分析師郭明錤曾說，蘋果可能在「4月初」發表推出M2或M2 Pro晶片的15吋MacBook Air，但9to5Mac的消息來源表示，15吋也將和新款的13吋產品一樣，也配備M3晶片；該晶片將和M1、M2一樣，擁有八核心中央處理器（CPU）。

報導指出，現在沒有證據顯示，將會有任何新款MacBook Air會搭載M3 Pro等更強效版本的M3晶片。

9to5Mac已得知，蘋果也計劃以最新款的自家設計、代碼「J504」升級13吋MacBook Pro產品線，入門款將和新款MacBook Air一樣，都搭載M3晶片。去年蘋果曾考慮刪除這個產品線的「Pro」品牌名稱，但最後似乎已放棄這個構想。

去年時，彭博資訊和9to5Mac都指出，蘋果的iMac電腦將跳過M2晶片，今年的升級版直上M3晶片。

現在還不清楚蘋果打算推出這些新款Mac電腦的確切時間點。葛曼已說，蘋果至少將在6月的全球開發者大會（WWDC）發表新款MacBook Air，但9to5Mac認為，由於13吋和15吋新款MacBook Air都將配備M3晶片，不太可能在WWDC問世。

不過，值得注意的是，蘋果在去年WWDC同步發表M2晶片、以及新款MacBook Air和13吋MacBook Pro，不能排除蘋果今年重複相同模式。

晶片 蘋果 台積電

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