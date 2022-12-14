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蘋果iOS 16.2更新 自動過濾iMessage垃圾訊息

中央社／台北14日電
蘋果公司14日釋出iOS 16.2作業系統更新。(路透)
蘋果公司14日釋出iOS 16.2作業系統更新。(路透)

蘋果公司今天釋出iOS 16.2作業系統更新，「訊息」App可自動識別和過濾iMessage垃圾訊息，並加入全新App「無邊記」、Apple Music開唱功能；iPhone 14 Pro系列更新後，在鎖定畫面啟用「永遠顯示」時可隱藏背景圖片或通知。

在iOS 16.2或後續版本中，iPhone會自動偵測潛在的iMessage垃圾訊息，並從「訊息」的對話列表中過濾。iMessage垃圾訊息過濾適用於台灣、香港、越南、泰國和新加坡的使用者。

用戶將無法回覆標記為垃圾訊息的iMessage對話，除非從垃圾訊息過濾功能中恢復。過濾為垃圾的訊息會在90天後自動刪除，也可以手動檢舉垃圾訊息。

如果想恢復過濾為垃圾訊息的對話，可以在「訊息」中點選「編輯」，選擇「顯示垃圾訊息」，點選想恢復的對話，再點選「不是垃圾」及「從垃圾中移除」。

此外，全新「無邊記」App即日起在所有支援iOS 16.2、iPadOS 16.2或macOS Ventura 13.1的iPhone、iPad和Mac上免額外付費提供。這款App能幫助使用者在彈性靈活的版面上組織，以視覺方式編排內容，讓使用者在同一個App裡就能查看、共享與協作，不需費心調整版面或頁面尺寸。

例如在FaceTime視訊通話中，透過「無邊記」App可以一起繪畫和協作，以視覺化的方式分享想法；在旅行時，可以與親朋好友在畫板上一起規劃接下來的旅遊行程。

iOS 16.2其他亮點還有Apple Music開唱功能，能自由調整人聲，讓用戶與原唱合唱、獨唱或跟唱；AirDrop會在10分鐘後自動回復為「只限聯絡人」，以防止不必要的內容接收要求；iPhone 14和iPhone 14 Pro機型上的「車禍偵測」功能進行最佳化。

App iPhone iOS

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