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美備足疫苗 2800萬5-11歲學童 可望11月初施打

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美備足疫苗 2800萬5-11歲學童 可望11月初施打

編譯潘勛／綜合9日電
聯邦政府已準備充足疫苗，準備為5至11歲學童接種。圖為13歲的康州學生接種新冠疫苗。(Getty Images)
聯邦政府已準備充足疫苗，準備為5至11歲學童接種。圖為13歲的康州學生接種新冠疫苗。(Getty Images)

鑑於醫療規管單位幾天內就將批准第一批供學童施打的新冠疫苗，聯邦官員表示，這次已採買分量足夠的輝瑞、BioNTech聯合研發的兒童疫苗，讓全國多達2800萬名5到11歲學童都得以施打兩劑，保護孩童對抗疫情。

華盛頓郵報報導，全國苦等許久的學童接種疫苗行動，可望在11月初展開；聯邦、州級公衛官員及醫院診所表示，替兒童接種疫苗，過程中的挑戰只怕比成人及青少年來得大；要求匿名的聯邦衛生官員表示，政府推出第一批學童疫苗，分撥時打算按照人口公式，確保公平，很可能依照州內合格兒童的數目。另外，徵召忙得不可開交的醫療院所，說服不太情願的家長，勢必讓整個接種過程更形複雜。

「明尼蘇達兒童醫院」(Children's Minnesota)專家佩姬‧史廷區菲爾德(Patsy Stinchfield)指出，目前大家都很忙，孩子們已復學，因為感染到其他病毒而來看兒科的人數本就增加，還要替前來打流感疫苗的兒童接種，現在要增加替學童們接種新冠疫苗，很令人憂心能不能應付得過來。

輝瑞及BioNTech正式向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)申請授權，替5到11歲孩童施打劑量10微克的兩劑式新冠疫苗，FDA正加速進行審核；FDA專家小組安排26日聽取藥廠對疫苗安全及效力的呈報，然後聯邦疾病防治中心(CDC)疫苗顧問幾天後再行集會；一旦規管人員及CDC批准，孩童們將自11月第一周起接種疫苗。

白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)表示，聯邦政府已準備就緒，兒童疫苗供應充足，將與各州合作，設立方便的場合，包括兒科院所及社區接種站，供爸媽跟孩子們都接種疫苗，萬事俱備，只等CDC及FDA號令行動。

但官員表示，政府已採購的6500萬劑疫苗，一開始只撥出一部分，第一周數目約達2000萬劑，原因在確保不讓大家沒必要地讓疫苗屯積，沒有使用。

第一批兒童疫苗撥發之後，接下來由各州官員決定後續疫苗該撥往何處，又需要多少劑。

但各州和領地公衛官員協會執行長弗雷瑟(Michael Fraser)指出，如何促使醫療院所願意參與兒童接種行動，藥房、學校要扮演什麼角色，該如何又叫誰迅速回答爸媽們的問題，這些事項都還沒解決。

流感疫苗 FDA CDC

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