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獲頒台東大學名譽博士 陳樹菊：謝謝大家沒有嫌棄我路邊攤賣菜

記者尤聰光／台東即時報導
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國立台東大學7日舉辦畢業典禮，其中頒授愛心菜販陳樹菊（右）名譽博士學位，表彰其長年無私奉獻、關懷弱勢的善行義舉，樹立社會良善風範。（記者尤聰光／攝影）
國立台東大學7日舉辦畢業典禮，其中頒授愛心菜販陳樹菊（右）名譽博士學位，表彰其長年無私奉獻、關懷弱勢的善行義舉，樹立社會良善風範。（記者尤聰光／攝影）

國立台東大學7日舉辦畢業典禮，其中頒授愛心菜販陳樹菊名譽博士學位，表彰其長年無私奉獻、關懷弱勢的善行義舉，樹立社會良善風範。陳說，「謝謝大家沒有嫌棄我路邊攤賣菜」。

影片來源：聯合新聞網

陳樹菊說，自己沒讀過書，但始終知道做人處事的道理，要懂得知足、懂的感恩，所以我有多少能力，就做多少事回饋社會。

授頒由縣府副縣長王志輝擔任引言，陳樹菊的母校仁愛國小校長曹音鵬帶領學童獻花。馬偕醫院、阿尼色弗兒童之家、佛光山等曾受陳樹菊女士捐贈的機構代表也到場觀禮。

王志輝表示，陳樹菊一生承擔家庭重任，同時不忘關懷社會，身體力行「自助互助、扶弱濟困」的精神，其大愛善行，堪為師生楷模。其崇高品格與無私奉獻，誠為各校之光。

陳樹菊1950年生於雲林縣，其後定居台東；幼年喪母後，她一肩挑起照顧家庭的責任，在光線昏暗、狹仄逼人的中央市場裡勤奮工作，每每成為中央市場最後營業的攤位。

面對命運殘酷的打擊，她無懼無畏，毫不退縮，資助兄長就學、撫養弟妹成人。積累賣菜微薄的分毫收入，濟助弱勢與奉獻台東醫療和教育體系，數十年來累積捐款數千萬元。那佝僂的背影，慈祥的笑容，是中央市場微弱光線中，最令人感動的所在。

自1993年起，陳遵照父親遺願捐贈不少學校，盡管因被倒會而影響經濟狀況，但仍「一諾百萬」，捐款1百萬元給收容孤兒的阿尼色兒童之家和醫療機構。

陳樹菊的善行也屢獲國際肯定，陸續榮獲時代雜誌年度最具影響力時代百大人物「英雄」第8位、富比士雜誌亞洲慈善英雄人物榜第48位、讀者文摘第4屆亞洲英雄，教育部頒贈一等教育文化獎章等殊榮，彰顯了無私大愛的深遠影響。

2018年更有一顆編號278986號的小行星以她為名，永恆見證這份美德。這位來自傳統市場的平凡女子，以最不平凡的愛心，讓臺灣的溫暖情懷在國際舞臺上閃閃發光。

面對東大授予名譽博士的提議，陳樹菊一度謙虛婉拒，表示「學養德性不足，不敢受此學位」。最終在校長鄭憲宗以讓愛傳出去的精神動之以情後，陳樹菊深受感動，欣然接受。

東大表示，頒授陳樹菊女士名譽博士，不僅是對其慈善精神的致敬，更希望藉此激勵全校師生與社會大眾，學習其堅持初心、關懷社會、實踐公益的精神，共同打造溫暖且充滿希望的社會。

國立台東大學7日舉辦畢業典禮，其中頒授愛心菜販陳樹菊（左）名譽博士學位，表彰其長...
國立台東大學7日舉辦畢業典禮，其中頒授愛心菜販陳樹菊（左）名譽博士學位，表彰其長年無私奉獻、關懷弱勢的善行義舉，樹立社會良善風範。（記者尤聰光／攝影）

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