大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗

隨著科技發展和大眾觀念的轉變，昂貴的大學文憑是否「划得來」受到越來越多質疑。路透

科技和人工智能 （AI ）不斷進步，人們開始擔憂越來越多工作會逐漸被AI取代，並且有許多人也開始擔心：大學學位還有價值嗎？

財經雜誌富比世 （Forbes）報導，隨著科技發展和大眾觀念的轉變，昂貴的大學文憑是否「划得來」受到越來越多質疑，甚至蘋果、IBM等大型企業都已經取消了對學歷的硬性要求—漂亮的學歷似乎不再是良好職涯發展和優越生活的硬性條件。

此外2024年的最新調查指出，超過一半的大學畢業生陷入「畢業即失業」、所作和所學不相關，或是薪資待遇與學歷不對等的困境，並且直到畢業後10年，仍有45%的人表示對職業發展感到不滿。

專家表示，這樣的趨勢很大可能會持續，並且到了2031年，多數的工作都會希望求職者有除了大學文憑以外的技能，或是受過除大學教育以外的職業訓練。

所以事到如今，有哪些大學主修依然值得投資大把時間和金錢？以下五項是最有可能依然存有「高性價比」的學位。

科技專業

從人工智慧到應用程式開發，科技產業現在正蓬勃發展，並且這類文憑用途廣泛、薪資高，幾乎涵蓋所有產業。

軟體開發人員的平均年薪約為120,000 美元，而在特定地區的AI和網路安全領域的專業職位年薪可能更高。

並且這類專業大學生若想進一步提高薪資待遇，還有許多線上課程、培訓營，以及考取證照的機會。

護理專業

護理與專職醫療角色需求持續且難以被機器取代，一般護士的平均年薪為82,000，專科或進階實務角色的年薪則更高。

透過考取執照和取得進階證書，可以選擇成為放射科或呼吸治療等專職醫療人員，起薪較高、工作也較穩定。

工程專業

機械、土木、電機或航太工程專業是穩定且不可或缺的工作。

工程專業各學科的平均年薪約為95,000元，收入最高者可達六位數。

對於這類專業的學生而言，在學期間累積實習經驗非常重要，並且多學習不同程式語言、考取各種證照也是職涯長期發展的關鍵。

商科專業（必須專精）

特定專精領域的商科學位依然搶手，尤其是財務、分析和供應鏈相關職務的需求量很大，平均年薪高達100,000美元。

註冊會計師在財務領域很受歡迎，而擁有數據分析能力並獲得相關認證也會為商科畢業生在求職過程中大大加分。

特殊教育專業

「因材施教」的理念普及後，學校對特殊教育老師的需求尤其殷切。

K-12教師的平均薪資因州而異，但年薪從50,000到70,000不等，擁有STEM和特殊教育認證的教師還可獲得額外的薪資或獎金。