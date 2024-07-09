我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達特茅斯亞裔生陳屍河中 疑與強迫新生喝酒劣俗有關

獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

達特茅斯亞裔生陳屍河中 疑與強迫新生喝酒劣俗有關

記者張聲肇/即時報導
達特茅斯學院。 (美聯社資料照)
達特茅斯學院。 (美聯社資料照)

達特茅斯學院20歲亞裔學生張源(Won Jang，譯音)7日晚上約7點半被發現陳屍康乃狄克河(Connecticut River)中， 警方懷疑與喝酒和欺凌有關，正深入調查。

漢諾瓦警局(Hanover Police Department)說，6日晚上還有人看到張源在船塢一帶，隨後就失蹤。他的屍體在離河岸65呎處被發現。

新罕布夏州漁獵廳派出幾名潛水員和聲納專家，運用水底相機搜尋，終於找到屍體。他留在船塢的東西，顯示他死前沒遠離這一帶。

漢諾瓦警局說，死因目前不明，也暫時排除他殺可能。該局發布新聞稿，說調查持續進行中，請民眾提供任何線索。

WMUR地方電視台和NBC地方台WPTZ引述漢諾瓦警局長丹尼斯(Charles Dennis)說，證據顯示，張姓學生之死，可能與喝酒、大學社團惡整新人的劣俗有關。

他告訴WMUR電視台說，「今天早上我們收到從這所常春藤學校寄出的匿名電郵，表示可能是強迫新生喝酒等劣俗造成的，所以，我們當然要往這方面深入調查。」張源是兄弟會Beta Alpha Omega的會員，今年1月這個兄弟會和其他三個兄弟會因違反社區標準而被勒令停止活動。

這兩家地方媒體說，張源參加了在河岸舉行的社交活動，禮拜天(7日)和人有約卻沒出現，經報警失蹤，警方才開始找人。

達特茅斯學院院長布朗(Scott Brown )對張生之死表示哀悼，並呼籲他的同窗好友勿將悲傷壓抑胸中：「我們了解，這對全校師生都是很難以接受的消息，學校鼓勵你們尋求支持，不論是否需要有人傾聽，或需要輔導，以度過這段艱困期。」布朗說，學校已和死者的社團弟兄和其他好友聯絡，同時通知他家人這不幸消息。

達特茅斯校報說，德拉瓦州出生的張源原定2026年畢業，主修生物醫學工程，熱心參與校內社團活動，也是滑輪板校隊隊員，還自己成立了樂團。

布朗說，張源「全心全意地擁抱在達特茅斯求學的機會，讀書認真，也熱切追尋個人興趣。」

達特茅斯學院20歲亞裔學生張源，7日晚上約7點半被發現陳屍康乃狄克河。(取自領英...
達特茅斯學院20歲亞裔學生張源，7日晚上約7點半被發現陳屍康乃狄克河。(取自領英)

兄弟會 新罕布夏州 常春藤

上一則

2024年度「大紐約區華人教育基金會」 頒獎典禮及籌款晚宴

延伸閱讀

「妙麗」有新歡？艾瑪華森被拍到深情對視 男友也是牛津高材生

「妙麗」有新歡？艾瑪華森被拍到深情對視 男友也是牛津高材生
費城法拍屋房契轉讓拖延 苦等7個月無著

費城法拍屋房契轉讓拖延 苦等7個月無著
沒預約卻硬要入座 餐廳服務人員列不能接受的顧客行為

沒預約卻硬要入座 餐廳服務人員列不能接受的顧客行為
參聯會主席：以色列進攻黎巴嫩 恐擴大區域衝突

參聯會主席：以色列進攻黎巴嫩 恐擴大區域衝突

熱門新聞

達特茅斯學院。 (美聯社資料照)

達特茅斯亞裔生陳屍河中 疑與強迫新生喝酒劣俗有關

2024-07-09 20:15
哥倫比亞大學宣布，三名院長級主管因為反猶簡訊事件已被免職。圖為哥大校園4月間被支持巴勒斯坦示威者占據。(美聯社)

分享反猶簡訊 哥大三高管被撤職

2024-07-08 21:35
最高法院廢除大學入學招生「平權措施」政策一周年，亞裔學生仍覺招生受到歧視。(美聯社)

「成績優異 哈佛等名校仍拒收」華生嘆難跨招生隱藏偏見

2024-06-29 21:50
常春藤名校畢業生，10年後的薪資中位數最新排名出爐。圖為哈佛大學5月23日時舉行畢業典禮。(歐新社)

常春藤名校畢業10年後薪水 哈佛僅排第7名

2024-06-15 19:40
副國務卿坎伯24日直言，基於國安疑慮，美國應該歡迎更多中國留學生來美國念人文社會科系、印度學生讀理工科系。(歐新社)

歡迎中國學生來美讀文科 副卿：理工人才來源應是印度

2024-06-24 22:13
亞裔父母給人的刻板印象就是逼孩子讀書，進入名校。(美聯社)

虎媽不再...X世代亞裔父母讓孩子自由「我讓孩子非常野」

2024-06-17 21:12

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路
100萬退休金 只夠加州12年生活

100萬退休金 只夠加州12年生活