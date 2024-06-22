我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

JAL青森飛大阪疑似引擎起火 緊急迫降 機上約50人皆無礙

裴洛西夫婿家中遇襲案…施暴者另遭加州法院定罪 最高可判無期徒刑

台師大攜德州大學奧斯汀分校 首辦雙語教學移地訓練

記者許維寧／台北即時報導
台師大團隊近日赴德州大學奧斯汀分校進行簽約，EMI教學資源中心今年首度辦理移地訓練，開放給全國大專院校教師參與。（台師大提供）
台師大團隊近日赴德州大學奧斯汀分校進行簽約，EMI教學資源中心今年首度辦理移地訓練，開放給全國大專院校教師參與。（台師大提供）

台灣教育部推動「大專校院學生雙語化學習計畫」，國立台灣師範大學為少數7所重點培育大學之一，校方表示，EMI教學資源中心今年首度辦理移地訓練，與美國德州大學奧斯汀分校 (The University of Texas at Austin, UT Austin) 合作，開放給全國大專院校教師參與。

台師大指出，本次合作遴選全台20位涵蓋不同領域的高等教育教師，將於7月22日到8月3日到德州大學奧斯汀分校展開為期二週的實體課程，台師大EMI教學資源中心支應全額學費。UT Austin校內Texas Global語言中心根據台灣文化脈絡需求提供客製化的師資培育課程，內容包括觀摩UT Austin教師授課、工作坊、微型教學、回國後教學實踐與反饋。

台師大表示，完整培訓課程包括三個階段，出發前參與者先參加跨文化線上溝通課程、提升教學文化意識；兩週移地訓練課程中，參與者將參加三門完整課程，包括語言課程與課程設計、四場工作坊及文化活動，培訓內容包括觀課、討論、實作、教案設計、演示與分享，將觀察到的教學策略應用於EMI課程中，參與教師也將自行發展教案和試教，

台師大也指出，教師回國後需分享課程計畫並錄製教學影片上傳，UT Austin和台師大的教師將提供學員一對一反饋，並在接下來的四個月內每月進行線上會議、提供修正意見，並協助學員通過認證。通過課程的學員將獲得兩校聯名認證。

台師大團隊教務長劉美慧、副教務長劉宇挺近日也赴德州大學奧斯汀分校進行簽約，台師大期望，不僅促成兩校文化、學術交流，為台灣高等教育雙語教學發展注入新動力。

德州 教育部

上一則

虎媽不再...X世代亞裔父母讓孩子自由「我讓孩子非常野」

延伸閱讀

前夏威夷大學校長 張蘊禮談美國高等教育

前夏威夷大學校長 張蘊禮談美國高等教育
未來10年 加州高等教育入學人數看增

未來10年 加州高等教育入學人數看增
MLB／大谷翔平兩分砲痛擊舊情人天使 開轟版圖解鎖28隊

MLB／大谷翔平兩分砲痛擊舊情人天使 開轟版圖解鎖28隊
松柏之家立體書工作坊 長者分享回憶

松柏之家立體書工作坊 長者分享回憶

熱門新聞

常春藤名校畢業生，10年後的薪資中位數最新排名出爐。圖為哈佛大學5月23日時舉行畢業典禮。(歐新社)

常春藤名校畢業10年後薪水 哈佛僅排第7名

2024-06-15 19:40
亞裔父母給人的刻板印象就是逼孩子讀書，進入名校。(美聯社)

虎媽不再...X世代亞裔父母讓孩子自由「我讓孩子非常野」

2024-06-17 21:12
黃仁勳在美國加州理工學院發表演說。 （取材自加州理工學院官網）

最深切一課來自「他」 輝達黃仁勳勉勵加州理工學子：排出人生優先順序

2024-06-16 07:17
圖為柏克萊加州大學。（美聯社）

台教育部攜柏克萊加州大學設獎學金 每年遴選5博士生

2024-06-17 03:42
示意圖。(取自123RF)

最強畢業致詞 台高中生談失敗獲滿堂彩 5分鐘無冷場

2024-06-11 14:17
維吉尼亞州的萊爾斯克勞奇學校（Lyles Crouch Traditional Academy）一名五年級學童的母親Kathryn Kelley表示，她有一半亞裔血統的兒子被白人同學告知不能和他們坐一起，因為他被種族隔離。(翻攝NBC4 Washington新聞畫面)

維州亞裔混血小五學童 被白人同學排擠「不能坐在一起」

2024-05-28 22:55

超人氣

更多 >
凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高
從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾
4種食材 勿放鑄鐵鍋煮

4種食材 勿放鑄鐵鍋煮
銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用
蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種

蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種