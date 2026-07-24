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AI當治療青春痘助手 醫：提高用藥遵從性避免中斷治療

記者陳雨鑫／台北即時報導
青春痘需長期追蹤，有皮膚科醫師導入AI輔助追蹤治療，讓青春痘治療不被中斷。（取材...
青春痘需長期追蹤，有皮膚科醫師導入AI輔助追蹤治療，讓青春痘治療不被中斷。（取材自Freepik）

高中時因課業壓力及荷爾蒙變化，余小姐臉上長滿粉刺、青春痘，她曾自行擠痘、做臉及使用各種保養品，但都只是短暫改善，痘痘反覆發作，不僅影響外貌，也讓她逐漸失去自信，直到求診皮膚科接受專業治療後，膚況才逐漸穩定，而醫師指出，近年透過AI輔助青春痘治療療程，幫助有效管理膚況。

家醫科醫師游雅婷表示，青春痘是一種慢性發炎性皮膚疾病，若延誤治療，長期發炎可能形成永久性痘疤。近年治療選擇持續進步，包括新一代外用A酸，相較早期藥物，具有較佳選擇性，可改善粉刺與發炎，同時降低刺激、脫皮等副作用，有助提升患者治療接受度。

開業皮膚科醫師林亮辰表示，青春痘治療並非一次看診就能解決，而是需要長期追蹤，但在臨床上，有不少患者因不了解藥物適應期的不適反應，或誤信網路資訊，就自行減藥、停藥或改變保養方式，導致治療效果不如預期，就自行斷了回診之路，也讓青春痘的問題無法被根治。

林亮辰說，為改善上述問題，他嘗試將AI導入青春痘治療流程，建立AI輔助決策系統。患者就診前可先完成線上問卷，系統整理生活習慣及皮膚狀況，協助醫師快速掌握病情；治療期間，患者可透過系統查詢治療計畫、記錄膚況及回報用藥情形，AI也會整理相關資訊供醫師作為後續調整治療的參考；待膚況穩定後，仍可透過線上系統持續追蹤，協助長期管理。

林亮辰說，AI並非取代醫師，而是協助強化醫病溝通與治療追蹤，提高患者用藥遵從性，減少因資訊不足或自行停藥而影響療效，也讓醫師能更完整掌握患者在兩次回診之間的治療狀況。

曾因青春痘留下痘疤的患者敏敏表示，過去最困擾的是藥物適應期的不適感，如今可透過AI系統隨時向醫療團隊反映用藥情況、獲得衛教資訊，讓自己更有信心持續完成療程，也減少因擔心副作用而中斷治療的情況。

精華 FAQ

  • AI不是取代醫師，而是協助整理患者生活習慣、膚況與用藥回饋，讓醫師更快掌握病情，也能在兩次回診之間持續追蹤治療效果。

  • 青春痘是慢性發炎性皮膚疾病，治療常需經過適應期與多次調整；若患者因不適或誤信資訊自行停藥，療效容易打折，甚至留下永久痘疤。

  • 患者可先完成線上問卷、查詢治療計畫、記錄膚況並回報用藥情形，還能即時獲得衛教與醫療團隊回應，減少焦慮並提高完成療程的信心。

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