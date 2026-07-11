夏季下體搔癢灼熱別輕忽 醫：做好5件事 降低第二型疱疹復發機會
夏季高溫來襲，許多人以為天氣熱只是容易流汗、中暑。但在中醫門診發現，每到炎熱季節，因第二型疱疹反覆發作前來求診的患者也有增加的趨勢。中醫師陳欣如說，夏天氣溫高、濕氣重，加上不少人熬夜、睡眠不足、工作壓力大，容易讓免疫力下降，進而讓潛伏在體內的疱疹病毒再次活化。
第二型疱疹主要透過性接觸傳染，是常見的性傳染疾病之一。陳欣如說，感染初期，患者常會感覺生殖器或肛門周圍出現搔癢、灼熱感或刺痛感，接著長出一群群的小水泡。水泡破裂後可能形成潰瘍傷口，造成疼痛不適。有些患者還會出現發燒、全身痠痛、鼠蹊部淋巴結腫大，甚至解尿疼痛等症狀。
陳欣如指出，許多人以為疱疹治好就沒事了，事實上病毒會長期潛伏在神經節，目前無法完全根除。一旦遇到熬夜、過度疲勞、壓力大、生病或免疫力下降時，就有機會再次發作。
從中醫觀點來看，夏天炎熱潮濕，人體容易累積「濕熱」，尤其下半身及泌尿生殖系統更容易受到影響。且當急性發作屬於「下焦濕熱」體質，患者除了疱疹疼痛外，還可能伴隨尿液偏黃、口乾口苦、排尿灼熱感等問題。若反覆發作，則表示身體正氣不足、免疫調節功能失衡，形成中醫所說的「本虛標實」狀態。
治療方面，中醫會依患者體質搭配中藥與針灸治療。急性期以清熱解毒、改善發炎反應為主；慢性反覆發作的患者，則會著重於提升免疫力、改善睡眠品質、舒緩壓力及調整體質，降低復發機率。針灸則可透過調整肝經、腎經及膀胱經等相關經絡，幫助身體恢復平衡。
陳欣如提醒，為預防夏天第二型疱疹復發應做好五項措施。
第一、最重要的不是拼命吃補，而是養成良好生活習慣。
第二、每天補充足夠水分，不要憋尿，避免熬夜與過度疲勞。
第三、減少高糖飲料、重鹹食物及加工食品攝取。
第四，炎熱天氣可以適量食用苦瓜、冬瓜、大黃瓜等瓜類蔬菜，幫助身體散熱、減少濕熱累積。
第五、應規律運動、充足睡眠及學習釋放壓力，也都是維持免疫力的重要方法。
陳欣如說，若第二型疱疹已出現反覆發作情形，建議及早就醫，透過中西醫整合治療，降低病毒活化，減少反覆發作帶來的困擾。
因為高溫潮濕加上熬夜、疲勞與壓力，容易讓免疫力下降，使潛伏在神經節中的疱疹病毒再次活化，進而引發反覆發作。 常見症狀包括生殖器或肛門周圍搔癢、灼熱感、刺痛，之後長出群聚小水泡，破裂後可能形成潰瘍，還可能伴隨發燒、痠痛、淋巴結腫大或解尿疼痛。 重點是養成良好生活習慣、補充水分不憋尿、避免熬夜與過勞、少吃高糖重鹹加工食品、適量吃瓜類蔬菜，並規律運動、睡眠充足與學會紓壓。
精華 FAQ
因為高溫潮濕加上熬夜、疲勞與壓力，容易讓免疫力下降，使潛伏在神經節中的疱疹病毒再次活化，進而引發反覆發作。
常見症狀包括生殖器或肛門周圍搔癢、灼熱感、刺痛，之後長出群聚小水泡，破裂後可能形成潰瘍，還可能伴隨發燒、痠痛、淋巴結腫大或解尿疼痛。
重點是養成良好生活習慣、補充水分不憋尿、避免熬夜與過勞、少吃高糖重鹹加工食品、適量吃瓜類蔬菜，並規律運動、睡眠充足與學會紓壓。
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