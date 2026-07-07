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夏季濕熱腳癢癢的 醫：不根治皮膚恐爛掉

記者沈能元／台北即時報導
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中醫師賴睿昕說，香港腳雖然不是嚴重疾病，但若長期忽略，除了可能傳染給家人，也可能...
中醫師賴睿昕說，香港腳雖然不是嚴重疾病，但若長期忽略，除了可能傳染給家人，也可能蔓延至指甲形成灰指甲，甚至因皮膚破損引發蜂窩性組織炎，尤其糖尿病患者更不可輕忽。（聯合報系資料照）

夏天的高溫及潮濕環境，不少民眾開始出現腳趾縫搔癢、脫皮、長水泡，甚至伴隨濃濃腳臭，俗稱「香港腳」的症狀反覆發作。很多人以為擦藥好了就沒事，但只要天氣一熱，又開始癢個不停。中醫師賴睿昕說，「香港腳」就是醫學上所稱的足癬，是由皮癬菌感染所造成。夏季悶熱潮濕，腳部容易流汗，正是真菌最喜歡的生長環境，因此每到盛夏患者就會明顯增加。

賴睿昕說，中醫認為香港腳雖然是真菌感染，但若一再復發，往往代表身體內部存在「濕」與「熱」的問題。尤其平常喜歡喝含糖飲料、吃炸物、燒烤、麻辣鍋、甜食，加上熬夜、壓力大，容易造成濕熱內生，使皮膚抵抗力下降，讓真菌更容易滋生，除了外在治療，更應調整體質。

臨床上，中醫會依照不同體質辨證施治。若屬於濕熱下注型，常見腳底悶熱、紅腫、水泡多、搔癢劇烈，會以清熱利濕為主；若反覆感染、皮膚粗厚乾裂，則會兼顧養血潤燥與改善循環；若容易疲倦、流汗多、免疫力差，則可能合併脾虛濕盛，搭配健脾化濕，提高身體抵抗力，降低復發機率。

除了內服中藥，中醫也會搭配外洗方。常見如苦參、黃柏、白鮮皮、地膚子、蛇床子、土茯苓等中藥，具有清熱燥濕、止癢及改善皮膚不適，可依照醫師指示煎煮後泡腳或濕敷，幫助舒緩症狀。

近年來不少民眾也喜歡使用植物精油來保養雙腳。賴睿昕說，研究發現，部分精油具有抑制皮癬菌生長的能力，其中以茶樹精油研究最多，另外百里香、檸檬香茅、沒藥及薄荷精油，也具有一定的抗菌或舒緩效果。

部分臨床研究顯示，較高濃度的茶樹精油對改善香港腳症狀具有一定幫助，但仍可能引起皮膚刺激或過敏，因此不建議直接將高濃度精油塗抹皮膚，最好經過基底油稀釋後使用，若已有傷口、糜爛或嚴重發炎，更應先停止使用並就醫評估。

賴睿昕建議，若利用精油日常保養，可選擇將稀釋後的茶樹精油搭配少量薄荷精油，加入溫水中泡腳約10至15分鐘，有助於降低異味、保持足部清爽。但泡腳不能取代正規治療，如果是真菌感染嚴重、反覆脫皮、趾縫潰爛，仍需接受完整治療。

除了治療外，生活習慣才是預防復發最重要的一環。賴睿昕說，每天洗腳後一定要將腳趾縫完全擦乾，襪子最好每天更換，選擇吸汗透氣材質，鞋子則建議輪流穿著，讓鞋內充分乾燥。若容易流腳汗，也可以適度使用止汗產品，降低潮濕環境。家中的浴室拖鞋、地墊也應定期清洗消毒，避免家人交叉感染。

另外，不少患者看到症狀改善就自行停藥，導致殘留真菌再次繁殖，也是香港腳一直好不了的重要原因。即使不癢、不脫皮，也應依照醫囑完成療程，才能真正降低復發機率。

賴睿昕提醒，香港腳雖然不是嚴重疾病，但若長期忽略，除了可能傳染給家人，也可能蔓延至指甲形成灰指甲，甚至因皮膚破損引發蜂窩性組織炎，尤其糖尿病患者更不可輕忽。

面對夏季高溫濕熱，中醫治療香港腳不只是止癢，更重視改善濕熱體質、提升皮膚防禦能力，再配合正確足部清潔、鞋襪管理及適度運用中藥外洗與植物精油保養，才能真正擺脫香港腳反覆發作的困擾，讓雙腳整個夏天都能保持乾爽舒適。

精華 FAQ

  • 因為高溫潮濕會讓腳部容易流汗、悶住，形成真菌最喜歡的生長環境；若又有免疫力差、常吃油炸甜食，便更容易讓足癬復發。

  • 中醫認為反覆發作常與體內濕熱有關，若有腳底悶熱、水泡、粗厚乾裂或容易疲倦流汗，會依體質採清熱利濕、養血潤燥或健脾化濕調理。

  • 每天洗腳後要把趾縫擦乾，襪子勤換、鞋子輪流穿並保持乾燥，浴室拖鞋也要清洗消毒；症狀改善後仍應完成療程，避免殘留真菌再生。

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