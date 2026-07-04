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台灣成人25%罹睡眠呼吸中止症 醫：幼兒罹病恐在校園遭霸凌

記者林琮恩／台北即時報導
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台灣睡眠醫學會4日舉辦「2026年台灣睡眠醫學學會夏季會睡眠科技暨產業論壇」。（...
台灣睡眠醫學會4日舉辦「2026年台灣睡眠醫學學會夏季會睡眠科技暨產業論壇」。（記者林琮恩／攝影）

睡眠呼吸中止症盛行，全球約有10億人罹病，台灣成年人約25%均有相關症狀。長庚醫院耳鼻喉部教授級主治醫師李學禹說，睡眠醫學被歸類於預防醫學，幼兒若睡眠不佳，恐導致生長發育不良，因體型瘦弱在學校遭同儕霸凌，成年人睡眠呼吸中止症恐導致糖尿病、多項心血管疾病，老年人則會引發失智症、阿茲海默症，民眾若出現類似情況，建議積極就醫治療。

台灣睡眠醫學會4日舉辦「2026年台灣睡眠醫學學會夏季會睡眠科技暨產業論壇」。大會主席李立昂說，睡眠呼吸中止症相當常見，全球約10億人口罹病，卻有高達8至9成未被診斷，過重男性、停經女性等都是罹病高風險群，我國成年人25%罹患睡眠呼吸中止症，受限檢驗資源，平均確診時間約6至24個月，期間民眾可先改善睡姿，待確診後使用陽壓、負壓呼吸器或手術治療。

台灣睡眠醫學會理事長莊立邦說，睡眠呼吸中止症影響廣泛，恐導致心血管、腦血管疾病，也會影響病人新陳代謝、血糖及體重控制，且病人睡眠不佳，影響體內廢物清除效果，恐導致腦部血管蛋白無法清除，導致失智症，也有研究顯示，睡眠呼吸中止症與乳癌、血液相關癌症有關，還會引發非酒精性脂肪肝，及影響腎臟功能，其防治不可不慎。

李學禹說，幼兒打鼾、睡眠呼吸中止症，影響睡眠品質，恐導致注意力不足過動症，並造成生長激素分泌不足，導致孩子體型瘦弱、課業成績不佳等，在校園中被霸凌風險增加；成年人若睡得好，胰島素阻抗性降低，出現糖尿病及相關併發症機率也會下降，至於老年人，除失智症外，因睡眠不佳、利尿激素分泌異常，恐導致病人夜尿，若睡得好，以上問題均可解決。

李立昂說，睡眠呼吸中止症可透過手術治療，或使用陽壓、負壓呼吸器，針對病人手術後疼痛問題，盼民眾透過多元治療選項，讓病人睡得更好。

精華 FAQ

  • 醫師指出，台灣成年人約有25%出現睡眠呼吸中止症相關症狀，但因檢驗資源有限，平均確診時間仍需6到24個月，許多患者長期未被發現。

  • 幼兒若打鼾或睡眠呼吸中止，可能睡不好、注意力下降，進而影響生長激素分泌與發育，造成體型瘦弱、課業表現不佳，甚至提高在校園遭霸凌的風險。

  • 醫師建議可先改善睡姿，確診後再依病情使用陽壓或負壓呼吸器，也可考慮手術治療；多元治療方式有助改善睡眠品質，降低後續健康風險。

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