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氣溫持續飆高 醫師提醒老年人是高危險群

記者范榮達／苗栗即時報導
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近日氣溫節節攀升，苗栗市大千綜合醫院家庭醫學科主任林家伃醫師提醒高齡長者，預防中...
近日氣溫節節攀升，苗栗市大千綜合醫院家庭醫學科主任林家伃醫師提醒高齡長者，預防中暑是夏天重要課題。（大千綜合醫院提供）

夏天氣溫持續飆高，台灣苗栗縣全天至少發生2件因長期在戶外工作，引發的熱傷害，就醫救治無大礙，醫師提醒老年人是高危險群，中暑症狀不明顯，容易因為沒有早期發現而造成惡化，親友更要提高警覺。

苗栗縣近日白天最高溫攝氏34度（華氏93.2度），其中，一名36歲男子因長期在戶外除草，工作結束後，身體不適頭暈，經送醫診斷是中暑，另有一名女性也因長時間暴露在高溫環境，一整天都嘔吐，急診醫師診斷是缺水性熱衰竭，2人經醫治後都無大礙。

頭份為恭醫院急診部主任徐裕超表示，熱衰竭是常見的熱傷害，若未及時補充水分及降溫，可能進一步惡化為熱中暑，危及生命，民眾若出現大量流汗、頭暈、噁心、全身無力、心跳加快等症狀，應立即移至陰涼處休息、補充水分及電解質，必要時盡速就醫。

徐裕超建議避免高溫時段從事戶外活動，穿著透氣淺色衣物，並特別留意年長者、幼童及慢性病患者等高風險族群，預防熱傷害發生。

苗栗市大千綜合醫院家庭醫學科主任林家伃說，近日氣溫節節攀升，人體在酷暑環境散熱功能下降，容易造成熱傷害，中暑或者熱衰竭，尤其高齡者的排汗功能對高溫的適應能力，及調節體內水分的功能變差，加上許多長者患有慢性疾病，使得長者成為中暑的高危險群。

林家伃表示，中暑常出現的症狀包含頭暈、虛弱、噁心、頭痛、臉色蒼白、出汗和心悸等。症狀輕微者只要盡速到陰涼處休息、補充大量水分就會改善，但若沒有早期發現並積極處理，就有可能會意識不清甚至死亡，尤其老年人中暑的症狀較年輕人不明顯，容易因為沒有早期發現而造成狀況惡化。

林家伃指出，中暑重在預防，首要保持涼爽，盡可能待在涼爽、通風、或有空調的室內，高溫時段盡量避免外出，如因故須外出，建議穿著淺色、透氣、寬鬆的衣服，並帶上陽傘遮陽，避免長時間在太陽下曝曬，流汗後可沖澡或用涼毛巾擦拭身體，家中若有年老體弱的長者外出，務必要有家人陪同。

精華 FAQ

  • 當地至少有兩例因高溫與戶外工作引發的熱傷害，一名36歲男子除草後中暑，另一名女性長時間暴露高溫而缺水性熱衰竭，兩人經治療後都沒有大礙。

  • 醫師指出，高齡者排汗與調節體內水分的能力較差，加上常有慢性病，遇到酷熱時更容易熱傷害；且中暑症狀往往不明顯，若未及早發現，可能迅速惡化。

  • 應盡量避開高溫時段外出或工作，待在通風或有空調的地方，穿淺色寬鬆衣物，流汗後補充水分與電解質，並留意年長者、幼童及慢性病患者。

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