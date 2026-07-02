低自尊、妄想型人格 「瘋狂粉絲」2特質

「瘋狂粉絲」常見兩大人格特質，包括自信心不足、低自尊，及強烈的妄想型人格特質。示意圖。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 醫師指出，瘋狂粉絲多具低自尊與妄想型人格，遇拒絕或限制時易由愛生恨，若又缺乏支持系統，更可能出現跟蹤、騷擾甚至攻擊行為。

台灣傳出瘋狂粉絲持刀攻擊職棒啦啦隊員，醫師表示，「瘋狂粉絲」常見兩大人格特質，包括自信心不足、低自尊，及強烈的妄想型人格特質，若又是單身、獨居、缺乏家人支持者，更容易出現傷人行為。

這名嫌犯因罹患強迫症而有強迫偷竊行為，自1995年起於台北榮總、台北市立療養院、北市聯醫松德院區、台大醫院就診，但各種藥物治療都無法改善其強迫偷竊症狀。

台北台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，以往這類對象被稱為「瘋狂粉絲」，近年此現象仍屢見不鮮，從偶像、啦啦隊員到網紅，都曾出現遭粉絲長期跟蹤、騷擾甚至威脅的事件。

一般來說，狂粉常見兩大人格特質，其一是自信心不足、低自尊。這類人常透過追逐明星或偶像，將自己與偶像產生連結，彷彿分享對方的光環與成功，藉此彌補內心的空虛與不足。

明知不妥 難以控制衝動

另一類是具有較強烈的妄想型人格特質。他們會將單純的粉絲與偶像關係扭曲，誤認自己與偶像之間存在特殊情感連結，甚至認為自己有責任保護對方。一旦看到其他粉絲更受關注，或偶像與他人互動較親近，就容易產生強烈嫉妒與挫敗感，進而出現跟蹤、騷擾等行為。

許正典說，雖然犯嫌曾被診斷具有強迫症，但未必屬於典型強迫症。強迫症患者通常是因焦慮而反覆執行特定行為，如反覆洗手、檢查門鎖等，主要困擾的是自己，較少影響他人。反觀狂粉行為更接近「衝動控制困難症」，類似偷竊癖、縱火癖或拔毛症等，患者明知行為不適當，卻難以克制衝動。

若狂粉長期將情感寄託在特定對象身上，一旦遭到拒絕、封鎖或限制接觸，便可能出現強烈挫折感。部分人甚至會認為自己付出大量金錢與時間支持偶像，理應獲得特殊待遇，當期待落空時，可能由愛生恨，產生報復或攻擊念頭。

專業人士 也須留意界線

許正典也分享，醫師同樣會遇到類似情況，有些病患在脆弱時期接受治療後，可能對醫師產生過度依附或情感投射，誤以為彼此關係超越醫病界線。他還記得過去有一名學長屬於「高富帥」類型，受到一名女病患的青睞，不只出現跟蹤、騷擾的行為，還把住家搬到該名醫師服務診所的對面，隨時掌握醫師的行蹤。因此，無論是偶像、藝人、醫師或其他專業人士，都必須維持適當界線，避免情感轉移過度發展。

至於，治療方面，若狂粉行為已嚴重影響生活或造成他人困擾，應尋求精神科協助。治療重點包括了解個案過往是否曾遭受霸凌、創傷、家暴或重大挫折，透過心理治療修復自我價值感，同時搭配藥物調整衝動控制與妄想傾向。但若是單身、獨居、缺乏家人支持者，更容易出現傷人行為，必須多加留意。

許正典強調，真正的改善關鍵在於重建自信與人生目標，與其將全部情感投注在偶像身上，不如培養自身興趣、累積成就感與正向人際關係，透過健康方式建立自我價值，才能避免陷入過度依附與失控行為。(沈能元)