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男性年過半百的難言之隱 泌尿科醫師呼籲留意攝護腺肥大警訊

記者胡蓬生／苗栗即時報導
楊立宇醫師強調攝護腺肥大如果置之不理，可能引發尿道感染、腎臟損傷，甚至無法排尿等...
楊立宇醫師強調攝護腺肥大如果置之不理，可能引發尿道感染、腎臟損傷，甚至無法排尿等問題。（大千綜合醫院提供）

一些男性過了50歲後，悄悄出現「夜裡起床兩三次、尿流變細、總覺得解不乾淨」等困擾。許多人往往將這些狀況當作「老化自然現象」而選擇隱忍，台灣大千綜合醫院泌尿科醫師楊立宇提醒，這些「小便不順」的背後，往往是攝護腺逐漸肥大所發出的警訊。

楊立宇強調，攝護腺肥大是男性常見的老化現象，初期如果症狀輕微，可先透過藥物觀察；但症狀如果已嚴重影響生活品質，或是藥物治療效果不彰，就不應長期置之不理。就像水管被水垢慢慢堵住，若長期嚴重阻塞未處理，後期可能引發尿道感染、腎臟損傷，甚至導致完全無法排尿的「急性尿滯留」，屆時必須送急診插尿管，得不償失。

楊立宇表示，針對需要進一步治療的病人，現行有兩大主流治療方式，提供病人更安全、精準的選擇：

第一、「雷射手術」包含綠光雷射及雷射剜除術，這項手術透過內視鏡進入，利用雷射能量將阻塞的攝護腺組織精準清除，腹部完全不留傷口，優點為處理能力全面且療效持久，特別適合攝護腺體積較大、長期服用抗血小板、抗凝血藥物或中葉明顯肥大的病人。

第二、「微創治療」包含水蒸氣消融治療與攝護腺拉提術，好處是傷口極小，對身體衝擊相對較少，且術後射精功能影響通常較小。非常適合攝護腺體積中等、極度重視術後生活品質或希望以較低麻醉負擔完成治療的病人。不過，如果病人的攝護腺中葉明顯肥大，部分微創療法的效果可能會受限。

楊立宇建議，每個人的攝護腺大小、共病狀況與生活期待都不同，因此沒有一種治療方式是適合所有人的。如果民眾有排尿的困擾，可先至泌尿科門診進行專業評估，充分了解自身狀況後，再決定最適合自己的治療方式，就能順利找回暢快人生。

楊立宇醫師指出，男性年齡過50歲後，如果有小便不順的症狀，要留意是攝護腺肥大的警...
楊立宇醫師指出，男性年齡過50歲後，如果有小便不順的症狀，要留意是攝護腺肥大的警訊，示意圖。（大千綜合醫院提供）

楊立宇醫師表示，每個人的攝護腺大小、共病狀況與生活期待都不同，建議至門診與醫師討...
楊立宇醫師表示，每個人的攝護腺大小、共病狀況與生活期待都不同，建議至門診與醫師討論適合自己的治療方式。（大千綜合醫院提供）

精華 FAQ

  • 若經常夜裡起床兩三次、尿流變細、解尿費力，或總覺得尿排不乾淨，都可能是攝護腺肥大造成的下尿路症狀，建議儘早到泌尿科檢查。

  • 若長期阻塞不處理，可能導致尿道感染、腎臟損傷，嚴重時甚至出現完全無法排尿的急性尿滯留，需要緊急插尿管處理，影響更大。

  • 一是雷射手術，適合攝護腺較大、服用抗凝血藥或中葉肥大者；二是微創治療，較適合攝護腺中等、重視生活品質且希望麻醉負擔較低的病人。

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