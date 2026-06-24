我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院兩黨合作通過「21世紀住房之路法案」 盼解決居住問題

歐洲經濟為何追不上美國？學者分析：一個關鍵習慣釀成差距

2歲不會叫爸媽 中醫針灸刺激大腦也能輔助治療語言遲緩

記者黃羿馨／新竹即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新竹一名2歲幼童仍不會叫「爸爸、媽媽」，經早療課程搭配中醫針灸輔助，透過刺激頭皮...
新竹一名2歲幼童仍不會叫「爸爸、媽媽」，經早療課程搭配中醫針灸輔助，透過刺激頭皮上與大腦語言功能相關區域，改善腦部循環、調節神經功能，協助語言理解與表達能力發展。（中醫大新竹附醫提供）

台灣新竹一名2歲幼童仍不會叫「爸爸、媽媽」，經早療課程搭配中醫針灸輔助，透過刺激頭皮上與大腦語言功能相關區域，改善腦部循環、調節神經功能，協助語言理解與表達能力發展，6個月後語言理解能力明顯進步。

中國醫藥大學新竹附設醫院中醫師鄒曉玲說明，語言發展遲緩成因相當多元，可能與早產、出生缺氧、先天基因因素、自閉症類群或整體發展較慢有關，不同原因的恢復速度也有所差異，因此需要專業團隊評估並個別化治療。

鄒曉玲指出，0至6歲是兒童語言與認知發展的重要階段，也是介入治療的關鍵期。除語言治療、職能治療及復健訓練等早療課程外，中醫針灸也可作為輔助治療方式。

鄒曉玲表示，針灸治療主要分為頭皮針與體針兩大方向。頭皮針透過刺激頭皮上與大腦功能區相關的區域，改善腦部血液循環、調節神經系統功能並促進大腦活性，以百會穴及大腦語言區為主，協助語言理解與表達能力發展。

體針則著重調整整體身體機能，針對部分同時伴隨流口水、腸胃功能較弱、營養吸收不佳、四肢肌力不足、睡眠品質差或情緒不穩定等問題的孩子，透過穴位刺激改善身體狀況，降低對學習與發展的影響。

由於接受治療者多為幼童，家長常擔心疼痛問題。鄒曉玲表示，可先採用無痛、非侵入性的雷射針灸，以低能量雷射刺激穴位，不需穿刺皮膚，接受度較高，特別適合兒童及對針刺敏感者。

鄒曉玲提醒，家長可透過兒童預防接種時提供的發展評估問卷，觀察孩子是否達到各年齡層發展里程碑。若1歲多仍缺乏簡單發音、2歲不會叫爸爸媽媽，或聽不懂簡單指令，都可能是語言發展遲緩警訊，應及早接受評估。

鄒曉玲強調，語言發展遲緩治療需要醫師、語言治療師、復健治療師及早療老師等多專業團隊合作，中醫針灸可作為整體療育的輔助方式，通常建議持續治療3至6個月，並依照照顧者及老師回饋適時調整治療策略，共同陪伴孩子成長進步。

新竹一名2歲幼童仍不會叫「爸爸、媽媽」，經早療課程搭配中醫針灸輔助，透過刺激頭皮...
新竹一名2歲幼童仍不會叫「爸爸、媽媽」，經早療課程搭配中醫針灸輔助，透過刺激頭皮上與大腦語言功能相關區域，改善腦部循環、調節神經功能，協助語言理解與表達能力發展。（中醫大新竹附醫提供）

精華 FAQ

  • 孩子先接受語言治療、職能治療與復健等早療課程，另外再以中醫針灸作為輔助，透過刺激相關穴位與頭皮區域，協助語言理解和表達能力發展。

  • 中醫主要分為頭皮針與體針。頭皮針刺激與語言功能相關區域，促進腦部循環與神經調節；體針則調整睡眠、腸胃、肌力與情緒，降低身體因素對發展的影響。

  • 若1歲多仍缺乏簡單發音、2歲還不會叫爸爸媽媽，或聽不懂簡單指令，就可能是語言發展遲緩警訊，建議盡快接受專業評估與早期介入治療。

上一則

避免乳糜血 捐血前飲食宜清淡、不抽菸喝咖啡

下一則

乳癌是情緒病？「癌型人格」掀熱議 專家：情緒非元凶但會增風險

延伸閱讀

大腦停不下來… 壓力型失眠 中醫揭3體質對症治療

大腦停不下來… 壓力型失眠 中醫揭3體質對症治療
三大文明病：失眠、焦慮、胃脹氣 中醫揭「按對3穴位」助自我修復

三大文明病：失眠、焦慮、胃脹氣 中醫揭「按對3穴位」助自我修復
孩子成績下滑、老是走神發呆？可能是身體出了這個問題

孩子成績下滑、老是走神發呆？可能是身體出了這個問題
攝護腺癌術後「副作用」 中醫助改善尿失禁、疲憊感

攝護腺癌術後「副作用」 中醫助改善尿失禁、疲憊感

熱門新聞

量孩子身高。示意圖。(路透)

🎙️孩子比同齡人矮半個頭？兒科醫生：最怕家長做這件事

2026-06-16 09:37
國人經常外食。腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，台灣人常吃國民午餐，包括燒臘三寶飯、紅燒牛肉麵、鍋貼水餃、炸排便當與日本拉麵，屬於五大傷腎外食。（123RF）

這些國民午餐正在悄悄毀掉你的腎？醫師公布洗腎五大食物一次看

2026-06-18 04:46
專家提醒，每天跳繩十分鐘可提升心肺、燃燒熱量，且有助維持骨密度與平衡協調，但要注意鞋款、地面與落地姿勢，以防安全。（圖／123RF）

跳繩是全身性運動 每天花10分鐘有6大好處

2026-06-13 02:00
培根示意圖。(圖／123RF）

男不吃生食卻遭「寄生蟲入侵腦」 偏頭痛就醫揭1飲食習慣惹禍

2026-06-18 00:50
一群觀光客21日步行於法國南錫市街頭。（路透）

步行速度藏長壽線索 快走族死亡風險低43% 各年齡層參考值曝光

2026-06-23 04:53
50歲上班族帶狀疱疹從額頭蔓延至眼眶，所幸醫治及時，保住眼睛。（讀者提供）

比酷刑還慘 50歲男失眠頭痛…竟罹「皮蛇」險瞎 醫示警：2種人要注意

2026-06-18 05:28

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富
退休後不煩惱財務 4生肖晚年長壽有福

退休後不煩惱財務 4生肖晚年長壽有福
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了