2歲不會叫爸媽 中醫針灸刺激大腦也能輔助治療語言遲緩

新竹一名2歲幼童仍不會叫「爸爸、媽媽」，經早療課程搭配中醫針灸輔助，透過刺激頭皮上與大腦語言功能相關區域，改善腦部循環、調節神經功能，協助語言理解與表達能力發展。（中醫大新竹附醫提供）

台灣新竹一名2歲幼童仍不會叫「爸爸、媽媽」，經早療課程搭配中醫針灸輔助，透過刺激頭皮上與大腦語言功能相關區域，改善腦部循環、調節神經功能，協助語言理解與表達能力發展，6個月後語言理解能力明顯進步。

中國醫藥大學新竹附設醫院中醫師鄒曉玲說明，語言發展遲緩成因相當多元，可能與早產、出生缺氧、先天基因因素、自閉症類群或整體發展較慢有關，不同原因的恢復速度也有所差異，因此需要專業團隊評估並個別化治療。

鄒曉玲指出，0至6歲是兒童語言與認知發展的重要階段，也是介入治療的關鍵期。除語言治療、職能治療及復健訓練等早療課程外，中醫針灸也可作為輔助治療方式。

鄒曉玲表示，針灸治療主要分為頭皮針與體針兩大方向。頭皮針透過刺激頭皮上與大腦功能區相關的區域，改善腦部血液循環、調節神經系統功能並促進大腦活性，以百會穴及大腦語言區為主，協助語言理解與表達能力發展。

體針則著重調整整體身體機能，針對部分同時伴隨流口水、腸胃功能較弱、營養吸收不佳、四肢肌力不足、睡眠品質差或情緒不穩定等問題的孩子，透過穴位刺激改善身體狀況，降低對學習與發展的影響。

由於接受治療者多為幼童，家長常擔心疼痛問題。鄒曉玲表示，可先採用無痛、非侵入性的雷射針灸，以低能量雷射刺激穴位，不需穿刺皮膚，接受度較高，特別適合兒童及對針刺敏感者。

鄒曉玲提醒，家長可透過兒童預防接種時提供的發展評估問卷，觀察孩子是否達到各年齡層發展里程碑。若1歲多仍缺乏簡單發音、2歲不會叫爸爸媽媽，或聽不懂簡單指令，都可能是語言發展遲緩警訊，應及早接受評估。

鄒曉玲強調，語言發展遲緩治療需要醫師、語言治療師、復健治療師及早療老師等多專業團隊合作，中醫針灸可作為整體療育的輔助方式，通常建議持續治療3至6個月，並依照照顧者及老師回饋適時調整治療策略，共同陪伴孩子成長進步。

新竹一名2歲幼童仍不會叫「爸爸、媽媽」，經早療課程搭配中醫針灸輔助，透過刺激頭皮上與大腦語言功能相關區域，改善腦部循環、調節神經功能，協助語言理解與表達能力發展。（中醫大新竹附醫提供）