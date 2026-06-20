31歲女脂肪肝仍盼捐肝救父 陳肇隆率兩岸三地長庚團隊助她完成心願

高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆去年獲亞太肝膽胰醫學會「當代傳奇」殊榮。（記者郭韋綺／翻攝）

19日是端午節，有人閤家團聚過節，有人出國度假放空，亞洲換肝之父、高雄長庚名譽院長陳肇隆卻在廈門長庚醫院的手術，完成第三例活體換肝手術，由31歲的女兒捐肝給67歲的父親，女兒原有脂肪肝，為了捐肝救父，一個多月來減重6.5公斤，19日在高雄、北京清華和廈門長庚團隊合作下，成功完成手術，父女均安。

假日仍待在手術室的陳肇隆指出，這位受肝者是香港人，今年67歲，捐肝給他的女兒31歲，是新加坡籍。女兒常年在加拿大 求學、工作，身心健康，但卻有脂肪肝，且達30%，為了捐肝給父親，她開始執行運動計畫，且輔以清淡飲食，在每天激烈運動3小時後，持續一個多月，成功減去6.5公斤，脂肪肝幾乎全部消失。

在女兒符合活體捐贈肝臟的條件後，陳肇隆與高雄、北京清華和廈門兩岸三地的長庚團隊合作，順利完成捐、受肝手術完成，且不需輸血。這是陳肇隆近日在廈門長庚完成的第三例換肝手術，前兩例活體肝移植手術的捐贈者、受贈者也在廈門長庚特別安排下，昨天回診。陳肇隆說，患者皆已完全康復，沒有任何併發症。

陳肇隆被譽為亞洲肝臟移植開拓者，自1984年完成亞洲首例成功肝臟移植至今，累積超過2500例手術，且五年存活率超過九成，創全球最佳存活率紀錄。他不斷挑戰自我，1997年完成亞洲首例一肝兩受的分割肝移植手術、全球首例未輸血活體肝移植。1999年創下台灣首例成人活體肝移植紀錄，2002年華人首例活體雙肝移植，2006年全球首創例行性顯微膽道重建，2013年完成台灣首例第2單一小節肝移植。

陳肇隆醫術精湛，行醫事蹟被畫進日本漫畫《閃耀吧！手術刀》，小說、電影與日劇《孤高的手術刀》，成為台灣醫界之光；傳承技術更不藏私，學生遍及海內外。去年10月，更獲頒亞太肝膽胰醫學會「當代傳奇（Living Legend）」殊榮，歷年得主多為對國際移植醫學有重大貢獻的領袖級人物，他是首位獲此盛譽的台灣醫師，他象徵台灣醫療實力獲世界肯定。

高雄長庚名譽院長陳肇隆昨大在廈門長庚醫院完成第三例活體換肝手術，由31歲女兒捐肝給67歲父親，女兒為了捐肝救父，減重改善肝肪肝。19日在陳肇隆與高雄、北京清華和廈門長庚團隊合作下，成功完成手術，父女均安。（陳肇隆提供）