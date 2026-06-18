這些國民午餐正在悄悄毀掉你的腎？醫師公布洗腎五大食物一次看

國人經常外食。腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，台灣人常吃國民午餐，包括燒臘三寶飯、紅燒牛肉麵、鍋貼水餃、炸排便當與日本拉麵，屬於五大傷腎外食。（123RF）

台灣近10萬人洗腎，洗腎人口居全球之冠，國人又經常外食。腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，台灣人常吃國民午餐，包括燒臘三寶飯、紅燒牛肉麵、鍋貼水餃、炸排便當與日本 拉麵，屬於五大傷腎外食，藏著極高的鈉離子、化學無機磷和高飽和油脂，日復一日加速腎臟老化與衰竭。

洪永祥指出， 很多人以為，只要少喝含糖飲料、不吃太鹹，腎臟就會健康。但台灣人最愛的幾款國民午餐，如果經常吃，可能影響腎臟健康。他指出，台灣洗腎盛行率居全球之冠，每百萬人口高達3800人接受透析，成人慢性腎臟病盛行率更是高達12%，這與我們外食比率極高、飲食精緻化密不可分。

洪永祥分析，以下五大午餐可能讓腎臟天天「過載加班」：

1. 港式三寶飯（燒臘便當）

• 傷腎主因： 極高鈉、高飽和脂肪、高無機磷。

烤鴨、燒肉、叉燒在醃製與烘烤過程中，為了入味與定色，加入了大量鹽巴、醬油與各式化學調味劑，油脂含量極高。最後淋在白飯上的「蔥油醬」與「滷汁」，是極高鈉與化學無機磷的綜合體。一隻燒臘雞腿便當的鈉含量往往直接突破 2500 毫克，才吃一頓午餐，就已經遠遠超過全天可容許的鈉額度上限。

2. 紅燒牛肉麵

• 傷腎主因： 鈉含量之王、高磷、高鉀。

紅燒湯頭是用大量豆瓣醬、醬油、鹽巴與大骨熬煮而成。喝完一碗麵的湯，鈉攝取量通常高達 4000至5000 毫克（相當於兩天份額度）。濃郁的高湯溶解了大量的組織磷與鉀離子，當這些東西排山倒海般湧入血液，對於慢性腎衰竭中後期腎友或功能退化者來說，會直接引發高血壓危象、下肢水腫，甚至急性肺水腫、心律不整。

3. 鍋貼 / 水餃

• 傷腎主因： 隱形鈉鹽、飽和油脂過載。

很多人以為鍋貼和水餃用蒸或煮的，看起來清淡、不油膩。但為了讓內餡多汁美味，絞肉內必須混入大量的肥肉、鹽巴與味精。10顆水餃的鈉含量就破千；如果為了追求健康再搭配一杯看似健康的豆漿（含有高植物性磷與鉀離子），會讓中後期腎友的血磷瞬間飆高，加重代謝負擔。

4. 便當店的炸雞排 / 炸排骨便當

• 傷腎主因： 高蛋白質過載、醣基化終產物（AGEs）、多環芳香烴、壞油。

便當店的炸雞排或炸排骨越來越大塊，一整塊吃下來，蛋白質往往高達30至40公克，遠遠超過腎友一餐限制（長期高蛋白飲食會讓腎臟過天天加班濾過毒素，加速腎功能惡化）。高溫油炸與反覆使用的回鍋油會產生大量的 糖化終產物AGEs，多環芳香烴、引發身體與腎臟血管的嚴重發炎與硬化。

5. 日本拉麵（豚骨 / 味噌）

• 傷腎主因： 鈉離子核彈、超高磷高鉀。

日本拉麵的精華在於濃郁發白的湯頭。這是由大骨、肉塊經過長時間不斷大火熬煮、乳化而成的。雖然味道鮮美，但裡面溶解了極高密度的鈉、磷與鉀。吃完一碗連湯都不剩的拉麵，你的腎臟等於泡在濃鹽水裡一整天，極易引發高血壓危象與急性水腫。

洪永洋分析，真實數據告訴大家，為什麼「高鈉」和「高磷」對腎臟這麼致命？

數據一：鈉離子對腎小球硬化的影響

根據權威醫學期刊 The Lancet發表的全球大型研究顯示，長期高鈉飲食（每日鈉攝取量超過 2300 毫克）會直接導致血壓升高。高血壓會使腎臟內血管壓力上升，導致腎小球動脈硬化。當腎小球硬化、壞死，腎臟的過濾功能就會不可逆地急速下滑。這也是為什麼吃一碗牛肉麵或拉麵，對腎臟的殺傷力會這麼大。

數據二：化學無機磷與蛋白質過載對腎功能的危害

發表於《美國腎臟病學會雜誌》臨床研究指出，飲食中攝取過量的化學添加物無機磷（如加工肉品、連鎖外食常用的調味醬汁），在腸道的吸收率接近 100%，遠高於天然食物中的有機磷。當血液中的磷離子濃度過高，會引發血管鈣化與全身發炎，加速慢性腎臟病（CKD）患者的病程惡化。此外，高蛋白飲食引起的腎臟高灌注（Hyperfiltration），更是加速腎小球硬化的元兇。

外食無可避免，如何趨吉避凶？洪永祥提供「護腎外食五守則」： 1. 飯菜湯分離，醬汁不淋飯： 吃便當或燒臘時，主動跟老闆說「不要淋滷汁、不要加蔥油」。吃炸雞排或排骨時可以把皮去掉，減少飽和脂肪與糖毒素的攝取。 2. 堅持「留湯」哲學： 吃牛肉麵或拉麵時，只吃麵和料，湯頭頂多喝一兩口嚐味道，絕對不喝完。一碗麵的鈉和磷有 70% 都留在湯裡，不喝湯就能幫腎臟少乾幾杯毒水。 3. 減少精緻加工，多選原型食物： 選擇看得出食物原本樣貌的料理，例如：用滷雞腿便當取代炸雞排便當、用白飯取代勾芡羹麵、用新鮮現炒的蔬菜取代醃製酸菜。 4. 適時補充水分： 如果不小心吃了一頓比較重口味的午餐，下午請務必多喝溫開水，幫助身體將多餘的鈉離子透過尿液排出，減輕腎臟的負擔。 5. 每餐都要有膳食纖維：無論吃哪種午餐一定要多點一盤低滷汁的燙青菜，或飯後吃一顆蘋果或是芭樂。讓腸道多排出一些油鹽糖與加工毒物。

他提供評量方式，一周外食午餐中，出現燒臘、牛肉麵、鍋貼水餃、炸物便當、日本拉麵的次數有多少？

0~2次：標準健康模範生

3~5次：危險邊緣人

6次以上：腎臟求救中

洪永祥提醒，腎臟非常任勞任怨、同時也極度沉默。每天默默地為我們過濾毒素、調節血壓、平衡水分，即便受了傷、功能只剩下50%，依然咬著牙不發一語。很多人等到身體出現嚴重水腫、極度疲憊、甚至喘不過氣時，才驚覺腎臟已經油盡燈枯。請大家默默守護腎臟，中午買午餐時，試著少喝兩口湯、少淋一勺醬，小小動作就是對腎臟最溫柔的愛護。

●「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」粉專

https://www.facebook.com/Dr.NEP?locale=zh_TW