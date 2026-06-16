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端午前後天氣悶熱潮濕 醫：當心「濕邪」入侵引發五大不適症狀

記者沈能元／台北即時報導
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中醫師吳宛容說，台灣夏天悶熱、潮濕氣候，不少民眾最近特別容易疲倦，明明睡滿8小時...
中醫師吳宛容說，台灣夏天悶熱、潮濕氣候，不少民眾最近特別容易疲倦，明明睡滿8小時，白天卻還是昏昏沉沉，感覺頭十分沉重，有些人則出現手腳水腫、關節痠痛、腸胃不適等問題。（123RF）

端午節即將到來，隨著梅雨季節結束，天氣將變得炎熱，但近期環境中的濕氣仍重。中醫師吳宛容說，近期門診中因疲勞、水腫及痠痛問題就診患者明顯增加，許多人檢查後找不到明顯異常，其實很可能與中醫所說的「濕邪」有關，提醒民眾應注意疲倦、水腫、頭重、關節痛及腸胃功能不佳五大症狀，並及早防範。

吳宛容指出，端午節前後是一年之中濕氣最重的時節之一。受到梅雨鋒面影響，環境濕度長期維持在高檔，加上氣溫逐漸升高，形成悶熱潮濕的氣候型態。中醫認為「濕性重濁黏滯」，濕邪最容易侵犯人體脾胃功能，導致氣血運行不順，使身體出現各種看似不相關卻經常同時發生的不適症狀。

許多人最近總覺得精神不濟、注意力下降，即使睡再久仍然提不起勁。吳宛容說，中醫所說的濕邪有一個典型特徵，就是容易讓人感到「沉重」。當濕氣累積在體內時，患者經常抱怨頭部像裹了一層濕毛巾般昏沉，身體彷彿背著重物，四肢沉重無力，做什麼事都提不起精神。這種疲勞感與一般熬夜造成的疲倦不同，即使充分休息後仍難以改善。

除了疲倦之外，水腫也是近期相當常見的問題。尤其久坐上班族、女性族群及代謝功能較差的人，早上起床時容易發現眼皮浮腫，到了傍晚則出現小腿腫脹、鞋子變緊等情形。中醫認為脾主運化水濕，當脾胃功能受到濕邪影響時，多餘水分無法順利代謝排出，便容易滯留體內形成水腫。

近期也有不少關節炎及慢性痠痛患者感覺症狀加劇。吳宛容表示，濕邪除了影響脾胃，也容易停留在肌肉、關節與筋骨之間。部分患者出現肩頸僵硬、腰痠背痛、膝蓋痠軟等，尤其在陰雨天氣來臨前症狀更加明顯。中醫將此類問題稱為「濕痺」，與環境濕氣及體內水濕代謝異常有密切關係。

從中醫觀點，想要改善濕氣問題，關鍵在於「健脾利濕」。脾胃就像人體的排水系統，一旦功能正常，體內多餘水分便能順利代謝；反之，若長期飲食不當或作息失衡，濕氣便容易堆積體內。因此治療除了依患者體質進行辨證論治之外，也會著重於改善脾胃功能，促進水分代謝與氣血循環。

日常生活中，飲食調整更是改善濕氣的重要關鍵。吳宛容提醒，梅雨季節應減少冰品、冷飲及生冷食物攝取，避免損傷脾胃陽氣。此外，油炸食物、甜點及含糖飲料也容易助長體內濕氣，不建議過量食用。尤其端午節前後粽子攝取增加，糯米本身較為黏滯，若一次食用過多，也可能加重腸胃負擔與濕氣累積。

相反地，民眾可適量攝取具有健脾利濕作用的食材，例如薏仁、紅豆、山藥、白扁豆及冬瓜等，幫助身體代謝多餘水分。平時也可維持適度運動習慣，例如快走、慢跑或伸展運動，透過流汗促進新陳代謝，協助濕氣排出體外。

此外，許多人以為天氣潮濕就不容易缺水，因此忽略水分補充。事實上，身體代謝水濕仍需要足夠水分參與，建議民眾維持規律飲水習慣，避免等到口渴才喝水。搭配充足睡眠與規律作息，才能維持良好的代謝功能。

吳宛容說，若長期出現疲倦、水腫、頭重、關節痠痛或腸胃功能不佳等問題，不應單純認為只是天氣影響而輕忽，應就醫找出根本原因，透過中醫辨證調理體質、改善脾胃功能，再配合正確飲食與生活習慣調整，才能真正擺脫濕邪困擾。

精華 FAQ

  • 因梅雨後環境濕度仍高，加上氣溫上升形成悶熱潮濕氣候，濕邪較易侵犯脾胃與氣血運行，進而引發疲倦、水腫、頭重等不適。

  • 久坐上班族、女性族群與代謝較差的人較常見，常表現為早上眼皮浮腫、傍晚小腿腫脹或鞋子變緊，主因是水分代謝不順。

  • 應少吃冰品、冷飲、油炸與過甜食物，端午粽子也別過量；可多吃薏仁、紅豆、山藥等，並搭配運動、規律飲水與充足睡眠。

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