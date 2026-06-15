黃大煒驚傳猝逝 生前疑有心臟衰竭 醫：喘、腫、倦、咳4大症狀勿輕忽

黃大煒一曲「你把我灌醉」在華語圈傳唱超過30年，奠定他在唱片圈的地位。（本報資料照片）

台灣資深音樂人黃大煒驚傳6月2日於美國夏威夷 猝逝，震驚演藝圈。胸腔科醫師蘇一峰於臉書表示，據傳，黃大煒生前有心臟衰竭，常出現喘不過氣，雙腳嚴重水腫，就醫才發現是心臟衰竭，心臟衰竭有時候會突然過世，可能有突發的心律不整，有時候是心肺衰竭，呼吸衰竭。此外，心臟衰竭的人也容易肺炎感染而過世。

蘇一峰說，心臟衰竭的四大核心徵兆，包括喘（呼吸困難），尤其是初期在爬樓梯、搬重物時，容易氣喘吁吁。隨著病情惡化，平躺時會感到呼吸困難，甚至會在夜間因呼吸困難而突然驚醒，必須坐起來或墊高枕頭才能緩解。

腫（水腫），因血液回流不佳，體液滯留導致水腫。常見於腳踝、雙腿、腹部會有腹水，嚴重時會有頸部靜脈腫脹。

倦（容易疲勞），因心輸出量減少導致全身組織缺氧，患者會感到極度虛弱、容易疲倦，即使進行輕微日常活動也難以負荷。

咳與尿少，可能出現久咳、帶有血絲或粉紅色的泡沫痰。此外，因為心臟衰竭，腎臟也因此尿液變少。白天因心輸出量及腎血流減少，尿量減少，但夜間因平躺造成腎血流量相對增加，導致夜間頻尿。

蘇一峰說，美國紐約心臟協會（NYHA）分級評估心衰竭的嚴重程度，通常依據患者身體活動受限的程度。第一級：日常活動不會引起過度疲勞或呼吸困難，無身體活動限制。第二級：休息時舒適，但從事一般日常活動（如爬樓梯、掃地）就會感到疲倦或呼吸困難。

第三級：休息時緩解，但從事輕微活動（如刷牙、走一小段路）就會出現明顯喘氣與疲憊。第四級：無法執行任何活動，即使在休息或靜止狀態下，也會感到呼吸困難與不適。一旦出現第二級以上症狀就應盡速就醫，避免延誤病情。