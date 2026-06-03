失智症竟與口腔健康有關 北榮研究：缺牙達14顆恐增10倍失智風險

台北榮總最新研究發現，失智症竟與缺牙有關，缺牙愈多、上下牙齒無法正常咬合的長者，若缺少逾14顆自然牙的人，罹患阿茲海默症風險高出約10倍，罹患輕度認知障礙的風險也高出近5倍。此研究已發表於國際期刊「Journal of Dentistry」。（記者沈能元／攝影）

台灣步入超高齡社會，據衛福部統計，國內65歲以上失智症 盛行率達7.99%，預估全國約有近35萬名失智患者。台北榮總研究發現，缺牙愈多、上下牙齒無法正常咬合的長者，有愈高的機率失智，若缺少逾14顆自然牙，罹患阿茲海默症 風險與一般人相比高出約10倍，罹患輕度認知障礙的風險也高出近5倍。此研究已發表於國際期刊「Journal of Dentistry」。

「失智症是一個漸進的過程。」台北榮總副院長王署君說，阿茲海默症是最常見的失智症，目前全球患者人數持續攀升，過去熟知的危險因子，包括高血壓、糖尿病、憂鬱症 等，但口腔健康往往被忽略。

此研究由北榮神經醫學中心與口腔醫學部家庭牙醫科一同進行。北榮家庭牙醫科主任吳詩韻說，此研究不只觀察已確診的失智患者，更把焦點放在「主觀認知退化」階段，也就是當事人自己感覺記憶變差、但檢查看不出明顯異常時期。研究團隊認為，此階段可能是預防介入的關鍵時間窗口。

吳詩韻說，研究團隊招募81位60歲以上民眾，將受試者分為缺牙1至13顆及14顆以上兩組，分別進行認知功能測驗，並依認知狀況分為4組，包括認知正常、主觀認知退化、輕度認知障礙及阿茲海默症。每位參與者接受全面口腔檢查，包括缺牙數、假牙狀況、上下牙齒咬合狀況、牙周狀況及咀嚼能力。

吳詩韻說，此研究共有三大發現，首先缺牙愈多，失智風險愈高，因相較於缺牙較少的長者，缺失超過14顆自然牙的人，罹患阿茲海默症的風險高出約10倍，罹患輕度認知障礙的風險也高出近5倍。整體來看，缺牙愈多、認知退化的程度也愈嚴重。

其次，研究也發現，若及早裝假牙、修復缺牙，有助降低失智風險，除了缺牙數，研究也發現，以義齒修復缺牙後，認知障礙的相關風險明顯下降，這顯示讓上下牙齒能夠正常咬合，可能對大腦健康有正面幫助。最後在主觀認知退化族群，缺牙導致上下排牙齒無法正常咬合的人，認知測驗分數明顯偏低，這顯示咬合問題可能在失智症正式發生前，就已開始影響大腦功能。

吳詩韻說，失智症和缺牙有關主要有「咀嚼刺激減少」、「感覺回饋中斷」、「慢性發炎」及「營養吸收下降」四大因素。因缺牙會影響咀嚼效率，導致海馬迴神經活動下降，且牙周病引發全身性發炎，可能促進神經退化，缺乏咬合支撐更影響飲食品質，降低大腦保護性營養素攝取。

北榮神經醫學中心副主任傅中玲說，一般民眾平時較為忽略口腔健康，這次研究發現缺牙對於失智症的影響，但研究還無法了解若改善缺牙情形，可以降低失智症多少的幅度；因此，後續研究可以針對目前給予長輩假牙補助的縣市，研究長輩裝假牙後，失智降低的幅度。

傅中玲說，口腔健康不只是牙科問題，也和大腦健康息息相關，讓上下牙齒能夠正常咬合，可能是預防失智症中容易被忽略、卻相當值得重視的一環。建議60歲以上長者應定期接受口腔檢查，了解自身缺牙狀況，若有缺牙，應盡早與牙科醫師討論適合的修復方式，讓上下牙齒能夠正常咬合，守護大腦健康。