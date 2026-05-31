癌友看診不再趕時間 奇美醫推中西醫聯合門診深度解惑

奇美醫院今年5月成立「中西醫癌症聯合門診」，透過專屬約診縮短候診，結合生活型態調理，盼提升對癌症病友支持照護與品質。（奇美醫院提供）

癌症 治療是一場漫長硬仗，多數癌友卻苦於一般門診時間有限、無法好好諮詢，台灣奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉表示，為提升癌症病人支持性照護品質，院方今年5月成立「中西醫癌症聯合門診」，透過專屬約診與轉診制度，提供癌友更充裕的看診時間，打造更完整中西醫整合照護模式。

一名75歲罹患攝護腺癌的林姓男子，過去常由女兒陪同至一般門診就醫，但因候診時間較長，在進入診間前已感體力不支，許多照護疑問無法充分與醫師討論，日前轉介至中西醫癌症聯合門診，不僅縮短候診時間，也能在較佳狀態下與醫師深入交流，包括刷舌苔是否必要、排便頻率調整及過往服藥後皮膚搔癢等問題，都獲得完整解答，讓林男與家屬對治療更增添信心。

許晉嘉提到，癌症病人的需求不僅是治療疾病本身，更涉及睡眠、飲食、運動、情緒及生活型態調整，然而一般門診時間有限，病人往往難以完整表達需求，甚至對網路流傳的偏方或保健資訊感到困惑。

因此，聯合門診採限額預約制，希望讓看診從症狀處理提升為深度諮詢，協助病人獲得更全面的照護建議。他也提到，門診另一大特色是結合院內中西醫轉介系統，由腫瘤 科醫師、癌症個管師及中醫師共同合作，中醫師在看診前即可掌握病人癌別、治療方式及副作用情況，減少病人在不同科別間重複說明病情，也降低資訊落差與就醫負擔，提升整體照護效率。

此外，門診也結合健康台灣深耕計畫，依病人體質與症狀提供助眠茶包、體力調養茶包、溫陽循環茶包及藥浴包等居家調理方案，讓照護延伸至返家後的日常生活，盼透過更完整的支持系統，陪伴病人安心走過抗癌歷程。