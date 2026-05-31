我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最大移民拘留中心3人身亡 多個民權團體聯合提告

日防相小泉香會上反擊中方軍國主義指控 暗酸「是誰有核武？」

夏天體味變重...懷疑沒洗乾淨 醫揭「真正原因」身體恐已出問題

記者沈能元／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
夏天悶熱、潮濕，體味容易變重，頤鳴堂中醫診所院長康涵菁說，若要避免夏季體味過重，...
夏天悶熱、潮濕，體味容易變重，頤鳴堂中醫診所院長康涵菁說，若要避免夏季體味過重，建議多喝白開水，幫助身體代謝。示意圖。（123RF）

時序進入夏天，天氣時常悶熱、潮濕，最讓人困擾的事情之一，除了悶熱、爆汗，就是「體味變重」。不少人會發現，明明每天洗澡、衣服也勤換，還是覺得腋下、後背、頭皮，甚至私密處的味道比平常明顯。有時候搭捷運、進電梯，甚至會開始擔心，「是不是我身上的味道變重了？」

很多人第一時間想到是不是清潔做得不夠，其實體味增加，不一定是衛生習慣問題。頤鳴堂中醫診所院長康涵菁說，從中醫角度來看，夏天氣候炎熱又潮濕，人體容易受到「濕、熱」影響，加上熬夜、壓力、飲食重口味，身體代謝負擔增加，就可能讓汗液、皮脂分泌變多，氣味也變得比較明顯。

夏季容易大量流汗，適度排汗是正常現象，但如果汗味突然變得很重，或伴隨口氣重、皮膚容易出油、反覆長痘痘、疲倦沒精神，就應檢視最近生活習慣。康涵菁說，很多人夏天喜歡喝手搖飲消暑，下班再配鹹酥雞、燒烤、麻辣鍋，加上晚睡、睡眠不足，影響身體代謝。尤其高糖、高油等刺激性飲食，容易讓身體負擔增加，汗液味道也可能變得比較濃。

另外，有些人不是流汗特別多，而是汗排出後很快就有味道。這也可能與長時間悶熱、穿著不透氣衣物有關。夏天濕度高，若運動後沒及時更換衣服，汗水和皮脂與皮膚表面的細菌作用，就容易產生明顯異味。

至於有些女性在天氣悶熱時，也會覺得分泌物增加、私密處有氣味；男性則出現頭皮出油、後背汗臭明顯。這些狀況除了注意清潔，應觀察是否和作息、壓力或飲食改變有關。

若要避免夏季體味過重，應注意5大事項：

第一、補充足夠水分。很多人以為喝飲料也算補水，但高糖飲品反而可能增加身體負擔。建議以白開水為主，幫助身體代謝。

第二、飲食盡量清爽。夏天可適度增加蔬菜、水果、瓜類食物，減少連續重鹹、油炸、辛辣與宵夜。不是完全不能吃，而是避免天天吃、餐餐吃。

第三、維持規律睡眠。熬夜不只影響精神，也可能讓身體調節功能失衡。很多人會發現，連續幾天睡不好，隔天汗味、口氣、皮膚出油都變明顯。

第四、流汗後盡快擦乾、更換衣物。尤其運動族、外勤工作者，透氣材質衣服和勤換衣物，對改善體味其實很重要。

第五、適度運動。規律運動能幫助循環與代謝，不少人在生活習慣調整後，會發現體味、疲倦感甚至皮膚狀況都跟著改善。

康涵菁提醒，體味突然變得特別重，且伴隨異常疲勞、體重變化、口乾、夜間盜汗，甚至長時間都沒有改善，仍建議進一步檢查。因為體味改變有時不只是天氣熱，也可能反映身體代謝或健康狀況的變化。

上一則

糞便變黃金 救了臥床30年血便男 醫曝逆轉關鍵

下一則

退燒藥照三餐灌 7歲童「吃了一周沒好」 醫揪出元凶

延伸閱讀

好熱 夏天也是心肌梗塞高峰期 醫：「3大危險因子」恐讓血管撐不住

好熱 夏天也是心肌梗塞高峰期 醫：「3大危險因子」恐讓血管撐不住
不僅變胖、易怒… 更年期「脆弱化」 防肌少症體衰氣虛

不僅變胖、易怒… 更年期「脆弱化」 防肌少症體衰氣虛
皮膚乾癢與血糖有關 5大日常照護改善體質

皮膚乾癢與血糖有關 5大日常照護改善體質
減重卡關 吃太少反而瘦不下來 中醫曝1祕訣甩肉

減重卡關 吃太少反而瘦不下來 中醫曝1祕訣甩肉

熱門新聞

許多人習慣使用塑膠袋裝熱仍食，忽略了高溫與塑膠接觸後可能帶來的風險。 (示意圖／AI生成)

他罹癌竟和外食「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改

2026-05-22 22:20
馬英九基金會22日釋出馬英九（右二）本人聲明及逐字手稿，也釋出七段影片。（取材自馬英九基金會提供影片）

馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力

2026-05-23 06:05
營養師高敏敏警告，荔枝屬於高GI食物，切忌空腹食用或一次吃過量，建議每次以5至6顆為限，以免引發血糖異常或低血糖不適。圖／AI生成

老婦猛吃這水果血糖狂飆昏迷 營養師曝3不原則：每次6顆

2026-05-24 12:53
睿鳴堂中醫診所院長吳宛容說，乾眼症已成為現代常見文明病之一，且患者年齡有逐漸下降趨勢。(圖／123RF)

乾眼症反覆發作 醫提醒5大注意事項...喝「這一物」改善疲勞

2026-05-25 04:18
天氣越來越暖，戶外活動增多，不少人遊玩歸來後，卻發現身上起了大片紅疙瘩，越撓越癢，更有人不慎惹上會鑽進皮膚吸血的蜱蟲。示意圖。（圖／123RF）

🎙️出遊歸來皮膚紅癢？專家教你如何處理與防範

2026-05-26 09:35
嘉義市神經內科名醫宋思權。（宋思權提供）

忘了名字也別忘了愛 神經科名醫談失智：高知識分子容易隱藏警訊

2026-05-23 06:00

超人氣

更多 >
明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場
加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了
中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評
哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價

哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價
市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示