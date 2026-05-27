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安眠藥吃多怕失智、想停又停不掉？醫推「神經調控」

記者謝進盛／台南即時報導
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將於衛福部新營醫院駐診的陳麒垣醫師，將透過「漸進式減藥搭配神經調控輔助」整合模式...
將於衛福部新營醫院駐診的陳麒垣醫師，將透過「漸進式減藥搭配神經調控輔助」整合模式，陪伴患者遠離長期用藥心理負擔。（記者謝進盛／翻攝）

不少失眠者仰賴安眠藥入眠，憂心越吃越多；甚至擔心到底會不會變失智？台灣衛福部新營醫院推廣「神經調控」模式；下月起將透過「漸進式減藥搭配神經調控輔助」整合模式，陪伴患者遠離長期用藥心理負擔。

許多民眾常因坊間傳聞「安眠藥吃多會失智」極度恐慌，甚至盲目自行停藥。新營醫院院長莊毓民澄清，目前醫學上並無直接證據顯示安眠藥與失智症有直接因果關係，民眾切勿因過度恐懼而突然斷藥；但長期依賴藥物，確實會帶來白天昏昏沉沉、記憶力暫時下降（俗稱腦霧）以及耐受性（藥越吃越沒效）挑戰。

他指出，減藥失敗並非患者「意志力不夠」，而是腦部睡眠調控系統尚未適應，導致大腦陷入「過度警覺反應（hyperarousal）」。為此，新營醫院特別邀請曾於台北榮民總醫院接受 r-TMS（重複經顱磁刺激）完整臨床訓練的穿顱磁刺激專家的陳麒垣醫師，帶來「漸進式減藥＋心理治療＋神經調控輔助」的三合一整合照護模式，陪伴患者走出減藥困境。

新營醫院表示，陳麒垣醫師將於6月4日起，每周四上午駐診，透過「漸進式減藥搭配神經調控輔助」整合模式，陪伴患者安全、不痛苦地擺脫藥物依賴，遠離長期用藥心理負擔。

陳麒垣說，透過神經調控概念，能協助調節大腦前額葉與情緒調控網絡，像是在減藥期間為大腦加上一層防護罩，有效安定焦慮與過度警覺狀態，大幅提升民眾在減藥過程中的穩定性與耐受性。新營醫院未來也將持續評估相關神經調控設備的導入，為溪北鄉親擴充更多非藥物治療選項。

他指出，安眠藥減量的核心，必須是安全性高的「漸進式（tapering）」，而近年在醫學中心備受矚目的神經調控醫學（如 r-TMS），則是極佳的輔助工具。

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