「三明治世代」照顧老小壓力大 4招找回身心平衡

「三明治世代」上有老下有小要照顧，常忽略自身情緒需求。桃療臨床心理科主任劉昀玲表示，中世代民眾若出現失眠、情緒低落或長期感到撐不住，可主動尋求臨床心理諮商，重新找回身心平衡。（桃療提供）

46歲以上「三明治世代」上有長輩要照顧、下有子女要扶養，又得兼顧職場責任，長期處於高壓狀態，卻常忽略自身情緒需求，台灣衛福部桃園療養院 發現不少個案都出現中重度心理困擾或低幸福感症狀。桃療臨床心理科主任劉昀玲表示，民眾若出現失眠、情緒低落或長期感到撐不住，可主動尋求臨床心理諮商，透過專業陪伴覺察壓力來源、學習自我照顧，重新找回身心平衡。

桃療表示，自2024年承接衛福部青壯方案以來，服務近250名個案，其中59.1%具有中重度心理困擾，72.8%呈現低幸福感；不過經過3次心理諮商後，心理困擾及幸福感指數均達到相差2分以上的顯著改善。

劉昀玲提到，曾有一名52歲個案，長期兼顧年邁父母照顧、孩子教育及職場管理責任，逐漸出現失眠、情緒低落，並有「自己不能倒下」的沉重壓力。起初以為只是太累，直到透過桃療心理諮商服務，才覺察自己長期壓抑情緒與過度承擔。在臨床心理師陪伴下，個案開始學習辨識壓力訊號、適度表達需求，並重新安排生活節奏。

劉昀玲指出，中世代往往習慣先照顧別人、最後才想到自己，當工作、家庭與照顧責任同時湧現，身心耗竭案例層出不窮。她建議，民眾可從覺察自身壓力來源開始，重新調整思維、建立自我照顧習慣，適度抒發情緒並尋求支持，有助於提升心理韌性與生活平衡；若感到難以自行調適，應主動尋求臨床心理專業協助，避免長期壓抑造成身心耗竭。