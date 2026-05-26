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「三明治世代」照顧老小壓力大 4招找回身心平衡

記者朱冠諭／桃園即時報導
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「三明治世代」上有老下有小要照顧，常忽略自身情緒需求。桃療臨床心理科主任劉昀玲表...
「三明治世代」上有老下有小要照顧，常忽略自身情緒需求。桃療臨床心理科主任劉昀玲表示，中世代民眾若出現失眠、情緒低落或長期感到撐不住，可主動尋求臨床心理諮商，重新找回身心平衡。（桃療提供）

46歲以上「三明治世代」上有長輩要照顧、下有子女要扶養，又得兼顧職場責任，長期處於高壓狀態，卻常忽略自身情緒需求，台灣衛福部桃園療養院發現不少個案都出現中重度心理困擾或低幸福感症狀。桃療臨床心理科主任劉昀玲表示，民眾若出現失眠、情緒低落或長期感到撐不住，可主動尋求臨床心理諮商，透過專業陪伴覺察壓力來源、學習自我照顧，重新找回身心平衡。

桃療表示，自2024年承接衛福部青壯方案以來，服務近250名個案，其中59.1%具有中重度心理困擾，72.8%呈現低幸福感；不過經過3次心理諮商後，心理困擾及幸福感指數均達到相差2分以上的顯著改善。

劉昀玲提到，曾有一名52歲個案，長期兼顧年邁父母照顧、孩子教育及職場管理責任，逐漸出現失眠、情緒低落，並有「自己不能倒下」的沉重壓力。起初以為只是太累，直到透過桃療心理諮商服務，才覺察自己長期壓抑情緒與過度承擔。在臨床心理師陪伴下，個案開始學習辨識壓力訊號、適度表達需求，並重新安排生活節奏。

劉昀玲指出，中世代往往習慣先照顧別人、最後才想到自己，當工作、家庭與照顧責任同時湧現，身心耗竭案例層出不窮。她建議，民眾可從覺察自身壓力來源開始，重新調整思維、建立自我照顧習慣，適度抒發情緒並尋求支持，有助於提升心理韌性與生活平衡；若感到難以自行調適，應主動尋求臨床心理專業協助，避免長期壓抑造成身心耗竭。

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