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反覆流鼻血要當心 醫師警告中風機率飆3倍

記者謝進盛／台南即時報導
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衛福部新營醫院神經內科醫師王威仁。（記者謝進盛／翻攝）
衛福部新營醫院神經內科醫師王威仁。（記者謝進盛／翻攝）

不少人都曾有流鼻血經驗，反覆流鼻血要提高警覺；醫師警告，中風機率飆3倍之多，且流鼻血時千萬不要把頭後仰，這會讓血液倒流進喉嚨，引發嗆咳甚至吸入性肺炎。

近年來，中高階主管與職場壯年族群因出血性中風（腦溢血）驟逝憾事頻傳，許多人以為中風發作前只會出現歪嘴斜眼或單側手腳無力，衛福部新營醫院神經內科醫師王威仁示警，一個常被當成火氣大的日常現象「流鼻血」，極可能是大腦血管在爆裂前的最後洩洪警報。

王威仁引述頂尖醫學期刊「Stroke」相關研究指出，高血壓患者若伴隨嚴重或反覆流鼻血的病史，未來發生出血性中風（腦溢血）的風險，可能比一般人高出近3倍。

他解釋，這不是鼻血流進大腦，而是因為鼻腔後方的微血管，與大腦深處的小動脈構造極其相似；當血壓飆高到足以衝破鼻黏膜時，代表大腦血管也正承受著同樣致命高壓。臨床上不少腦溢血患者在病發前數周，都曾出現血壓失控、不明原因鼻出血警訊。

王威仁也提出，若出現下述3種流鼻血別再只看耳鼻喉科，應立刻前往神經內科或急診就醫。包括血壓飆破 180 mmHg 伴隨鼻血、流鼻血時伴隨劇烈頭痛、後頸僵硬、及合併單側肢體無力、說話口齒不清，切勿拖延應立即就醫。

至於如何減壓？王威仁說，減重是世界上最便宜、最有效的降壓藥，減重1公斤，血管壓力就減1分；醫學證實，每減輕1公斤體重，收縮壓平均就能下降1mmHg。只要成功減掉體重的5%至10%，就能顯著修復血管彈性，避免血管因長期高壓形成微小動脈瘤，直接阻斷爆血管的悲劇。

王威仁也指出，流鼻血時千萬不要把頭後仰，這會讓血液倒流進喉嚨，引發嗆咳甚至吸入性肺炎。他也提出正確止血三步驟：

1. 坐正頭微前傾（讓血往前流，觀察出血量）。

2. 捏住兩側鼻翼（壓迫止血 5-10 分鐘）。

3. 冰敷鼻樑（讓血管收縮）。

反覆流鼻血要提高警覺，醫師警告，中風機率飆3倍之多，3種流鼻血更是爆血管警訊。（...
反覆流鼻血要提高警覺，醫師警告，中風機率飆3倍之多，3種流鼻血更是爆血管警訊。（記者謝進盛／翻攝）

中風

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