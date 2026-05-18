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巴金森氏症不只會手抖 醫籲腳步變小動作遲緩就要就醫

記者周宗禎／台南即時報導
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林妏真分享巴金森氏症案例，提醒民眾觀察步態、動作速度與轉身靈活度，初步分辨正常老...
林妏真分享巴金森氏症案例，提醒民眾觀察步態、動作速度與轉身靈活度，初步分辨正常老化與巴金森氏症警訊。（院方提供）

許多民眾以為巴金森氏症患者都會「手抖」；安南醫院神經內科醫師林妏真指出，其實不少患者初期手部並不會顫抖，更多會步態改變或動作遲緩，因容易被誤認為是單純老化而延誤就醫。

林妏真分享案例：72歲老人家因家人察覺近一年來步態變得怪異，身體時常不自覺向前傾，且一走動腳步便變得短小急促，好像整個人「被往前拉、煞不住車」。起初家屬以為是年紀大了肌肉無力，直到轉身困難、動作越來越遲緩才就醫。

林妏真說，患者經評估診斷為巴金森氏症。核心病徵其實是「動作慢」與「肌肉僵硬」，常見走路步伐縮小、手臂擺動幅度減少、轉身困難，甚至會出現身體前傾、以小碎步往前衝情況，這在醫學上稱為「慌張步態」(festination gait)。

林妏真指出，若發現家中長輩出現「步伐縮小、動作變慢、身體前傾或轉身困難」等徵兆，即便沒有出現代表性的「手抖」，也應儘早尋求神經科醫師評估。若能因此及早發現接受規範化治療，多數能良好控制，有效維持病患生活品質，避免因步態不穩跌倒骨折等二度傷害。

巴金森氏症主要源於大腦負責控制動作的區域逐漸退化，致神經傳導物質「多巴胺」分泌不足，進而使身體動作變得遲鈍、僵硬且不靈活。這名72歲患者接受補充多巴胺藥物治療後，症狀獲得顯著改善，不僅步態回穩，連日常生活也變得順暢，自覺「整個人輕鬆不少，彷彿變年輕」。

安南醫院副院長暨神經外科莊皓宇醫師說，部分藥效波動明顯、症狀控制不佳的患者，神經內、外科可啟動跨團隊合作。目前安南醫院具備執行「深部腦刺激晶片植入手術」(DBS)的成熟技術，團隊已累積超過40例的臨床經驗，能有效協助患者緩解頑固症狀。

安南醫院醫療團隊呼籲民眾重視巴金森氏症早期徵兆，及早診斷及早治療，多數患者可有效...
安南醫院醫療團隊呼籲民眾重視巴金森氏症早期徵兆，及早診斷及早治療，多數患者可有效維持生活品質。（院方提供）

林妏真醫師指出，巴金森氏症不一定手抖，步態異常、動作遲緩與身體前傾等症狀也應提高...
林妏真醫師指出，巴金森氏症不一定手抖，步態異常、動作遲緩與身體前傾等症狀也應提高警覺，及早就醫評估。（院方提供）

安南醫院副院長莊皓宇呼籲民眾重視巴金森氏症早期症狀。（院方提供）
安南醫院副院長莊皓宇呼籲民眾重視巴金森氏症早期症狀。（院方提供）

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