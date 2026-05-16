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51歲男身體硬朗 公費篩檢驚見大腸癌3公分惡性腫瘤

記者胡蓬生／苗栗即時報導
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51歲男子經檢查發現一顆3公分的腫瘤（紅圈處），確診大腸腺癌第二期。（大千綜合醫...
51歲男子經檢查發現一顆3公分的腫瘤（紅圈處），確診大腸腺癌第二期。（大千綜合醫院提供）

51歲男子平日自覺身體強健，且完全沒有排便習慣改變、體重減輕等大腸癌典型徵兆，但他參加公費糞便潛血檢查呈現陽性，進一步檢查後竟發現已罹患大腸癌第二期。台灣苗栗市大千綜合醫院指出，大腸癌長年居國人癌症發生率前茅，它最令人恐懼的並非疾病本身，而是早期病發時往往「安靜無聲」。

大千綜合醫院大腸直腸外科主治醫師陳柏仲表示，這名病人接受大腸鏡檢查，在乙狀結腸發現一顆約3公分的腫瘤，確診為大腸腺癌第二期。醫療團隊隨即安排腹腔鏡乙狀結腸切除手術，利用微創技術傷口小、復原快的優點，精準切除病灶。特別的是，陳柏仲在術中發現病人的闌尾異常腫脹且內含多顆糞石，考量病人術後需專注於癌症復原，為避免未來發生急性闌尾炎增加醫療風險與負擔，醫療團隊果斷併行闌尾切除。所幸病理檢驗證實闌尾僅為良性發炎，對病人而言，此次手術不僅治療癌症，更順勢拆除體內的一枚「定時炸彈」，目前恢復狀況良好。

陳柏仲指出，這個案例充分說明大腸癌早期無感的特性，若非透過篩檢及早發現，這個腫瘤恐在體內持續惡化至晚期才會出現症狀。大腸癌若能在第一、二期早期發現，五年存活率通常可達80%以上。糞便潛血檢查是目前大腸癌最簡便且有效的初步篩檢工具，一旦結果呈陽性，民眾切莫過度恐慌，但務必進一步接受大腸鏡檢查，這是揪出早期癌或直接切除「癌前瘜肉」的黃金關鍵。

陳柏仲強調，大腸癌雖盛行，但也是最能透過生活習慣調整與定期追蹤來預防的癌症。

陳柏仲提出「防癌三箭」如下：

1.定期篩檢（45歲以上民眾應每兩年接受一次公費糞便潛血檢查；高風險族群或有家族史者，應提早至40歲進行大腸鏡檢查）。

2.健康生活（維持高纖飲食，減少紅肉與加工食品攝取；養成規律運動、戒除菸酒）。

3.警覺症狀（留意血便、排便習慣改變、貧血或不明原因體重減輕，一旦出現異狀應立即就醫）。

陳柏仲並提醒，大腸癌並不可怕，可怕的是錯失治療良機，唯有落實定期篩檢與健康生活，才能遠離威脅，守護個人與家庭的幸福。

陳柏仲醫師表示，這名個案身體無異狀，透過糞便潛血檢查及早發現問題，顯示定期篩檢的...
陳柏仲醫師表示，這名個案身體無異狀，透過糞便潛血檢查及早發現問題，顯示定期篩檢的重要性。（大千綜合醫院提供）

癌症 腫瘤

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