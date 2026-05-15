我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

凌晨醒來就睡不著 中醫5解方對抗「早醒型失眠」

溫嵐突住進加護病房 經紀人證實：高燒不退

温嵐腹痛、敗血性休克住進ICU 醫師：致病原因多元「這情況」最危險

記者林琮恩／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
46歲歌手溫嵐因高燒、腹痛目前正在加護病房（ICU）接受治療，據傳，她是因敗血性...
46歲歌手溫嵐因高燒、腹痛目前正在加護病房（ICU）接受治療，據傳，她是因敗血性休克送醫。（本報資料照片）

唱紅歌曲「傻瓜」的台灣46歲歌手溫嵐，驚傳14日清晨身體不適緊急送醫，經紀人於臉書發文證實，她因高燒、腹痛在加護病房（ICU）接受治療，據傳，她因敗血性休克送醫。醫師指出，敗血症為感染後引發身體器官功能異常，恐導致發燒、肝腎功能異常等情況，患者常見意識模糊情況，腸胃感染、婦科疾病、膽囊感染、盲腸炎等，都可能導致敗血症，成因多元。

溫嵐經紀人在其臉書發文，5月14日清晨接獲溫嵐來電，表示身體明顯不適，且高燒持續未退，伴隨激烈腹痛症狀，因此緊急送醫治療，經醫療團隊評估後，目前安排於加護病房密切觀察治療中，不得不取消後續工作及相關公開行程，她對於臨時取消工作，造成歌迷、主辦單位及合作夥伴不變，感到十分抱歉，為此向外界至上誠摯歉意。

新光醫院醫務秘書、感染症醫學會秘書長黃建賢指出，敗血症為感染後，影響身體器官功能，也常對病人身體循環及血壓造成影響，如出現血壓偏低情況，恐惡化為更危險的「敗血性休克」，常見症狀包括發燒、肝臟及腎臟功能異常、意識模糊等，致病原因包括病毒、細菌感染等，臨床上常見患者反應較差，並在抽血檢查後發現肝腎功能異常。

不過，導致細菌或病毒感染的原因多元，黃建賢說，包括腸胃炎、膽道感染、膽囊炎、盲腸炎，及骨盆腔內疾病，如卵巢發炎、泌尿道感染等，都可能出現敗血症，這類器官感染情況，多數為細菌感染，須以藥物治療；除感染症外，部分病人為膽道結石阻塞，或泌尿道結石等，則必須處理結實情況，如為輸卵管阻塞化膿也必須處理，胃穿孔、十二指場穿孔引發感染，則需手術縫合。

上一則

別再仰賴止痛藥…她劇烈經痛送醫 揪出子宮肌瘤

延伸閱讀

溫嵐突住進加護病房 經紀人證實：高燒不退 工作全面取消

溫嵐突住進加護病房 經紀人證實：高燒不退 工作全面取消
別再仰賴止痛藥…她劇烈經痛送醫 揪出子宮肌瘤

別再仰賴止痛藥…她劇烈經痛送醫 揪出子宮肌瘤
黑便、腹脹竟是「沉默巨獸」作祟 20公分巨大腫瘤手術如拆彈

黑便、腹脹竟是「沉默巨獸」作祟 20公分巨大腫瘤手術如拆彈
感染漢他病毒早期症狀像感冒 發燒要小心

感染漢他病毒早期症狀像感冒 發燒要小心

熱門新聞

研究顯示，蘋果與番茄可能加劇關節炎症狀，患者應注意飲食選擇，部分醫療機構建議個別評估對茄鹼食物的反應，不必完全避免。（圖／123RF）

關節炎難治 吃這2種常見水果恐誘發腫痛

2026-05-12 02:00
很多人以為熬過冬天，腦血管疾病風險就會下降，但實際上，每年春夏之交正是腦卒中的高發時期；示意圖。（123RF）

🎙️每分鐘死亡200萬腦細胞 別讓這個春夏高發病成終身遺憾

2026-05-12 09:35
胃潰瘍形成的原因在於胃酸與胃黏膜保護機制失衡，長期壓力、作息不正常等都可能增加胃潰瘍風險。示意圖。（123RF）

吃辣不會得胃潰瘍？ 醫揭胃潰瘍「5大迷思」 喝牛奶養胃其實也錯了

2026-05-08 04:47
豆腐不只是蛋白質來源，用餐時搭配一杯柳橙汁，維生素C能大幅提升鐵的吸收率。(圖／123RF)

吃肉才能補鐵？這6種「高鐵素食」含量比牛排還高

2026-04-20 02:00
示意圖。（取自123RF）

久坐像水管打結有害健康 4個實用建議可望改善

2026-05-07 13:20
醫師提醒，跑步、跳躍等高衝擊運動若頻率過高、恢復不足，就會增加髖關節受傷風險，運動應適度進行；示意圖。（圖／123RF）

防止髖關節退化 戒掉5大NG習慣 45歲以上須特別留意

2026-05-11 02:00

超人氣

更多 >
比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片
川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌
全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」
不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝
川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌

川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌