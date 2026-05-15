温嵐腹痛、敗血性休克住進ICU 醫師：致病原因多元「這情況」最危險

46歲歌手溫嵐因高燒、腹痛目前正在加護病房（ICU）接受治療，據傳，她是因敗血性休克送醫。（本報資料照片）

唱紅歌曲「傻瓜」的台灣46歲歌手溫嵐，驚傳14日清晨身體不適緊急送醫，經紀人於臉書發文證實，她因高燒、腹痛在加護病房（ICU）接受治療，據傳，她因敗血性休克送醫。醫師指出，敗血症為感染後引發身體器官功能異常，恐導致發燒、肝腎功能異常等情況，患者常見意識模糊情況，腸胃感染、婦科疾病、膽囊感染、盲腸炎等，都可能導致敗血症，成因多元。

溫嵐經紀人在其臉書發文，5月14日清晨接獲溫嵐來電，表示身體明顯不適，且高燒持續未退，伴隨激烈腹痛症狀，因此緊急送醫治療，經醫療團隊評估後，目前安排於加護病房密切觀察治療中，不得不取消後續工作及相關公開行程，她對於臨時取消工作，造成歌迷、主辦單位及合作夥伴不變，感到十分抱歉，為此向外界至上誠摯歉意。

新光醫院醫務秘書、感染症醫學會秘書長黃建賢指出，敗血症為感染後，影響身體器官功能，也常對病人身體循環及血壓造成影響，如出現血壓偏低情況，恐惡化為更危險的「敗血性休克」，常見症狀包括發燒、肝臟及腎臟功能異常、意識模糊等，致病原因包括病毒、細菌感染等，臨床上常見患者反應較差，並在抽血檢查後發現肝腎功能異常。

不過，導致細菌或病毒感染的原因多元，黃建賢說，包括腸胃炎、膽道感染、膽囊炎、盲腸炎，及骨盆腔內疾病，如卵巢發炎、泌尿道感染等，都可能出現敗血症，這類器官感染情況，多數為細菌感染，須以藥物治療；除感染症外，部分病人為膽道結石阻塞，或泌尿道結石等，則必須處理結實情況，如為輸卵管阻塞化膿也必須處理，胃穿孔、十二指場穿孔引發感染，則需手術縫合。