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45%失智可以被預防 護腦飲食降低認知退化 醫：吃對讓大腦年輕4歲

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45%失智可以被預防 護腦飲食降低認知退化 醫：吃對讓大腦年輕4歲

記者沈能元／台北即時報導
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雙和醫院復健醫學部主治醫師葉天忻說，類黃酮食物可以降低主觀認知衰退，如黃酮類食物...
雙和醫院復健醫學部主治醫師葉天忻說，類黃酮食物可以降低主觀認知衰退，如黃酮類食物的柑橘、彩椒、芹菜，可以降低38%風險，呼籲多攝取彩虹蔬果，效益相當於大腦可以年輕3至4歲。（記者沈能元／攝影）

全台65歲以上失智症盛行率達7.99%，推估15年後，失智人數將從目前約35萬人倍增至68萬人。研究發現，45%的失智風險可以被預防，台灣雙和醫院15日發表「全方位護腦指南」，包含哈佛大學研究實證的營養指示，如含類黃酮食物可降低主觀認知衰退，包括柑橘、彩椒、芹菜等，同時建議搭配類關鍵運動及改善生活型態，降低失智風險。

「失智症海嘯」來襲，如何預防失智症？建議從飲食、運動及生活型態著手。雙和醫院復健醫學部主治醫師葉天忻表示，飲食原則應遵守彩虹飲食、優質蛋白質與健康脂肪、減少加工食品；從事類關鍵運動，如結合有氧運動及肌力訓練，並融入認知訓練；生活型態方面應有充足的睡眠，適時減少壓力，及培養認知韌性。

依哈佛大學針對8萬人、超過20年追蹤的研究指出，植物中的多酚類化合物類黃酮（Flavonoids）可能在護腦機制中扮演關鍵角色，例如黃酮類食物如柑橘、彩椒、芹菜，可以降低38%風險；黃烷酮的柑橘、葡萄柚可以降低32%，及花青素的草莓、藍莓可以降低24%。多攝取彩虹蔬果，效益相當於大腦可以年輕3至4歲。

葉天忻說，類黃酮飲食可降低腦部Tau蛋白堆積、促進抗氧化、抑制神經發炎等，富含類黃酮食物包括草莓、藍莓、桃子、蘋果、柳橙汁及葡萄柚汁。以植物為基礎、多元豐富的健康飲食，可以保護全身神經。

另扁豆、黃豆、豆腐等各類豆類製品，可以降低主觀認知衰退風險38%；蝦、蟹、貝類等海鮮則可以降低32%風險，而攝取去皮家禽白肉可以降低14%，但熱狗等加工肉品增加16%風險、帶皮雞肉更增加39%風險。每周增加3份豆類可以減少38%風險，但每周增加3份加工肉品卻會增加16%退化風險，提醒民眾平時應多吃護腦飲食。

葉天忻指出，任何階段的長期飲食不當，可能在數十年後增加失智風險，研究發現，即便是成年或較晚期才開始轉變為健康飲食模式，仍有保護效益，建議護腦飲食應從出生前在媽媽肚子裡的時候就應該開始。

研究發現，45%的失智風險可以被預防。葉天忻說，如帶狀疱疹感染與認知衰退存在顯著關聯，原因是感染帶狀疱 疹病毒後，可能侵犯神經系統，造成持續性神經發炎反應，誘發血管損傷，加速認知退化，建議應避免感染帶狀疱 疹。

雙和醫院透過精準醫療，擬定個人化護腦策略，包括基因檢測、檢查有無三高問題，進行身體功能、營養、認知等評估，其中認知狀態可以分為主觀認知衰退、輕度認知障礙、輕度失智等，再依個案不同情形給予衛教及處方。至於，平時也應多進行心肺適能運動，也可降低40%失智風險。

哈佛大學針對8萬人、超過20年追蹤的研究指出，植物中的多酚類化合物類黃酮（Fla...
哈佛大學針對8萬人、超過20年追蹤的研究指出，植物中的多酚類化合物類黃酮（Flavonoids）在護腦機制中扮演關鍵角色，黃酮類食物如柑橘、彩椒、芹菜，可以降低38%風險；黃烷酮的柑橘、葡萄柚可以降低32%，及花青素的草莓、藍莓可以降低24%。（雙和醫院提供）

雙和醫院今發表「全方位護腦指南」，雙和醫院復健醫學部主治醫師葉天說明「321護腦...
雙和醫院今發表「全方位護腦指南」，雙和醫院復健醫學部主治醫師葉天說明「321護腦指南」3大飲食原則為彩虹飲食、優質蛋白質與健康脂肪，並減少加工食品；2類關鍵運動是結合有氧運動與肌力訓練，並融入認知訓練；1個核心概念是及早培養「認知韌性」，今天就開始健康生活型態。（雙和醫院提供）

哈佛大學 失智症

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