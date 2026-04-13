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年輕上班族久坐腿麻痠痛要當心 醫：恐非單純疲勞

記者張裕珍／桃園即時報導
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桃園中壢天晟醫院神經外科醫師許劭遠觀察近年門診，越來越多年輕人上班族因久坐，出現...
桃園中壢天晟醫院神經外科醫師許劭遠觀察近年門診，越來越多年輕人上班族因久坐，出現從大腿延伸到腳掌的痠痛、麻木甚至無力等症狀，這些是神經壓迫的警訊。（天晟醫院提供）

滑手機、久坐辦公已成現代人日常，台灣桃園中壢天晟醫院神經外科醫師許劭遠觀察近年門診，越來越多年輕人上班族因久坐，出現從大腿延伸到腳掌的痠痛、麻木甚至無力等症狀，若這類症狀持續發生，恐非單純疲勞，而是神經壓迫的警訊，應及早評估。

許劭遠說，這類門診病患年齡落在30至50歲，主要是因工作關係得長時間久坐、姿勢不良或缺乏運動，導致椎間盤突出、坐骨神經痛等問題明顯增加。尤其是長時間使用電腦與手機，容易讓脊椎長期處於壓力狀態，進一步影響神經功能。

臨床上，患者常見症狀包括下背痛、單側腿部放射性疼痛、麻木感，甚至出現肌肉無力，嚴重時會影響行走與睡眠品質。許劭遠提醒「這些都是身體發出的警訊，不應輕忽或自行忍耐。

若出現類似病症該如何治療？許劭遠說，多數患者不需立即接受手術，可先透過藥物治療、復健運動及神經阻斷等方式進行改善，達到減壓與止痛效果。是否需要手術，仍須依個別情況由專業醫師評估。

許劭遠也建議，日常應養成良好姿勢習慣，避免長時間維持同一姿勢，並適度伸展與運動，以降低神經壓迫風險。若症狀持續或加劇，應盡早就醫至神經外科檢查，可藉由過專業評估與個人化治療策略，及早診治，以避免延誤治療時機。

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