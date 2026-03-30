行車易個性大變？ 醫揭露「路怒症」背後心理警訊

麻豆新樓醫院身心內科醫師黃偉哲。（記者謝進盛／翻攝）

不少用路人上、下班尖峰時段常遇塞車，或遇到不守規矩變換車道者，常忍不住破口大罵，醫師提醒，這種俗稱「路怒症」（Road Rage）在醫學上可能與「間歇性暴怒障礙症（IED）」有關，更是身心健康警訊，值得正視。

為何會變成「路怒症」？台灣麻豆新樓醫院身心內科醫師黃偉哲表示，方向盤後的暴怒往往是長期壓力的連鎖反應；當駕駛者進入車室封閉空間，容易產生一種「匿名性」與「地盤意識」，將其他車輛的行為視為對個人的挑釁。

他指出，常見路怒徵兆包括： 生理反應：握方向盤時手抖、心跳加速、肌肉緊繃。 語言暴力：不斷地按喇叭、閃大燈，或使用侮辱性言語謾罵。 危險駕駛：故意貼車、超車挑釁，甚至下車理論。

黃偉哲強調，「路怒症」這不只是脾氣差，頻繁路怒行為，可能反映更深層心理議題，例如：1.情緒調節障礙：大腦額葉對情緒的抑制功能減弱。2.長期壓力過載：生活、工作中的焦慮被轉移到駕駛行為上。3.人格特質：具備高競爭性或完美主義傾向者，更容易因路況不如預期而崩潰。

至於如何遏止「路怒症」？黃偉哲提及三步驟： 1.察覺與標記：在怒氣爆發前，先在心裡默念「我現在正在生氣」，中斷自動化的憤怒反應。 2.生理緩解法：進行深呼吸，或將車內音樂切換為輕快平穩的旋律。 3.尋求專業協助：若情緒已影響日常生活或造成人際衝突，建議尋求身心內科門診。醫師可透過藥物輔助穩定神經傳導物質，或搭配心理諮商進行「認知行為治療」（CBT），重建對壓力應對模式。

麻豆新樓醫院身心內科呼籲民眾，若察覺自身有情緒失控或長期壓力困擾，應及早尋求專業協助。