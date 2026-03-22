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20歲男誤服止痛藥引過敏 成大醫：固定型藥物疹恐留色素沉澱

記者萬于甄／台南即時報導
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成大醫院皮膚部醫師葉芮彣指出，固定型藥物疹為特殊藥物過敏，初次用藥約1至2周發作，再次服用恐於原處快速復發，並出現紅斑、水泡，停藥後可改善但常留色素沉澱，因此，找出並停用致敏藥物，才能避免病灶持續惡化。（成大醫院提供）
成大醫院皮膚部醫師葉芮彣指出，固定型藥物疹為特殊藥物過敏，初次用藥約1至2周發作，再次服用恐於原處快速復發，並出現紅斑、水泡，停藥後可改善但常留色素沉澱，因此，找出並停用致敏藥物，才能避免病灶持續惡化。（成大醫院提供）

台灣台南一名20多歲吳姓男子平時身體健康，鮮少就醫用藥，近期因右腳扭傷自行到藥局購買止痛藥服用，但約一周後手腳末端及生殖器卻陸續出現癢痛的圓形紅疹、色素沉澱等，後來因感冒再次服藥，短短一天內相同部位再度出現類似症狀，且紅疹惡化為水泡，才趕緊就醫。

成大醫院皮膚部主治醫師葉芮彣表示，經詢問吳男用藥史並進行皮膚切片檢查，發現其確診為「固定型藥物疹」，研判與兩次服用的止痛藥成分有關，隨即要求停用止痛藥，並給予口服類固醇及傷口照護等治療，病灶逐漸改善，也未再出現新的發炎反應。

葉芮彣說，固定型藥物疹是一種特殊的藥物過敏反應，初次接觸致敏藥物後，多於1至2周內出現皮疹；若再次服用相同藥物，免疫系統會迅速反應，數小時至數天內在原發部位再度發作；臨床常見為界線分明的紅色圓形斑塊，嚴重時可能形成水泡或破皮，雖停藥後2周內會改善，但多半會留下色素沉澱。

她提到，固定型藥物疹常見於口腔、生殖器周圍、臉部及四肢末端，若範圍擴大甚至可能演變為廣泛性水泡型，需提高警覺，常見致敏藥物包括乙醯胺酚、非類固醇消炎止痛藥及抗生素，另如降尿酸藥物及部分癲癇用藥，也曾被列為可能誘因。

在治療上，首要原則為找出並停用致敏藥物，避免病灶持續惡化；症狀較嚴重者則需搭配類固醇等免疫調節藥物及傷口照護，不過，若出現廣泛性水泡，須與「史蒂文生－強生症候群」等嚴重藥物疹鑑別，必要時透過皮膚切片及抽血檢查輔助診斷。

葉芮彣提醒，民眾一旦確認藥物過敏，應於健保卡及病歷系統註記，並在就醫時主動告知完整用藥史，以避免再次誤用引發過敏反應。

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