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晚安小雞出獄斷崖式衰老 醫揭高壓致皮質醇升加速老化

記者黃羿馨／新竹即時報導
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爭議網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）因案在柬埔寨服刑2年，上月期滿，19日返台時上銬畫面曝光，外貌被指「斷崖式衰老」，引發討論。（聯合報系資料照）
爭議網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）因案在柬埔寨服刑2年，上月期滿，19日返台時上銬畫面曝光，外貌被指「斷崖式衰老」，引發討論。（聯合報系資料照）

爭議網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）因案在柬埔寨服刑2年，上月期滿，19日返台時上銬畫面曝光，外貌被指「斷崖式衰老」，引發討論。精神科醫師楊聰財指出，長期處於高壓、睡眠不足與營養不良環境，確實可能在短時間內出現明顯老化，甚至伴隨創傷後壓力反應（PTSD）。

楊聰財表示，所謂「斷崖式老化」，與壓力荷爾蒙失衡密切相關。人在長期緊繃狀態下，體內皮質醇持續升高，不僅會分解肌肉、抑制膠原蛋白生成，導致皮膚鬆弛、皺紋增加，也可能造成掉髮、白髮提早出現，讓外貌在短時間內明顯改變。

楊聰財指出，監禁環境常伴隨作息不穩與睡眠剝奪，會影響生長激素分泌，降低身體修復能力，同時干擾情緒與認知功能，容易出現失眠、腦霧、注意力不集中等狀況。若再加上營養攝取不足，肌肉與脂肪流失，臉部凹陷、氣色變差，老化現象會更加明顯。

除了生理變化，楊聰財強調，心理層面的影響更為關鍵。長期處於不確定與壓迫環境，返台後可能出現焦慮、憂鬱、易怒、過度警覺等症狀，部分個案甚至發展為創傷後壓力障礙（PTSD）。且此類症狀不一定立即出現，也可能延遲數周甚至數月才發作。

在治療與恢復方面，楊聰財建議應採取整合型治療，包括完整健康檢查、營養補充、規律運動與睡眠調整，同時搭配心理治療，如認知行為治療或創傷導向治療，必要時可短期使用藥物協助改善情緒與睡眠問題。

楊聰財表示，多數急性壓力反應若及早介入，約3至6個月可見改善；若屬較長期創傷，恢復期可能需6至12個月。外貌變化雖未必完全逆轉，但透過生活調整與治療，仍有機會逐步改善。

柬埔寨

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