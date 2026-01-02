我的頻道

中低收入家庭與經濟繁榮脫鉤 美K型分化預料2026年不會消失

新年新計畫不到1周就放棄？醫分享6大健康抗老生活方式

天冷心腦急症後下一波 醫示警流感、肺炎恐接棒 病例數跨年後上升

記者沈能元／台北即時報導
新光醫院感染科主治醫師黃建賢說，許多民眾外出到人潮壅擠場所，或去聽演唱會，大家都開口唱歌，增加互相傳染的機會，如果又把病毒帶回家，容易導致家戶內的年長者、幼兒受到感染，進而誘發肺炎。（記者陳敬丰／攝影）
台灣近期天氣氣溫驟降，為心肌梗塞、腦中風的好發季節。急診醫師田知學說，急診收治心肌梗塞、腦中風患者，確實增加的趨勢，但尚未出現劇烈爆量的情形，研判應是這波氣溫下降，並非急劇的快速下將，且經過醫師、媒體提醒，大家都已有警覺，可見大力呼籲的重要性。但有醫師示警，接下來流感、肺炎患者恐是下一波感染主流，國人須提高警覺。

田知學說，心肌梗塞、腦中風好發於天氣、氣溫急劇變化的時候，每年常發生在4至6月，天氣由冷轉熱，或是11月至隔年1、2月，天氣由暖轉冷的過程，因此，對於三高、年長者、心血管病史者等心血管疾病的高風險族群來說，仍十分脆弱及危險，建議沒有必要應不要外出。

另，天冷時常引發病毒感染，尤其年長者感染流感等病毒後，多出現喘不過氣等症狀，這時，家人可能認為只是感冒，自行服藥治療，但年長者抵抗力差合併天氣寒冷，造成病情更加惡化，而引發肺炎。田知學說，目前將觀察後續急診流感、肺炎病患有沒有增加的情形，甚至是家人間的交互感染也需多加注意。

近期東北季風、冷氣團一波接一波，新光醫院感染科主治醫師黃建賢說，天冷容易感染流感、新冠、感冒等病毒，一旦流感、新冠所引起的上呼吸症狀嚴重，病毒容易進入下呼吸道的肺部，引發病毒性肺炎，而感冒病毒則容易破壞上呼吸道粘膜，引起繼發性的細菌性肺炎，最近門診確實發現肺炎患者已有增加的趨勢。

黃建賢表示，造成肺炎患者增加的二大因素，首先是天氣忽冷忽熱、溫差急遽變化，許多人容易遭到病毒感染，進而引發肺炎；其次，天冷時，大家多待在室內，也增加交互感染的機會，如昨晚跨年，許多民眾外出到人潮壅擠場所，或去聽演唱會，大家都開口唱歌，增加互相傳染的機會，如果又把病毒帶回家，容易導致家戶內的年長者、幼兒受到感染，並誘發肺炎。

「預期此次跨年後，感冒患者會增加，肺炎患者也會增加。」黃建賢指出，要避免感冒引發肺炎，建議外出時應戴口罩，以防感染病毒，尤其是家人外出後，需特別注意家中的長者、幼兒的健康情形，一旦感冒後出現連續發燒2至3天沒有退，或反覆發燒、呼吸愈來愈喘、上呼吸道分泌物黏稠等症狀，必須多加注意，

黃建賢說，感染肺炎後死亡率約達2%至8%，提醒天冷時一定要注意保暖，外出要戴口罩、回家勤洗手，不要去人多的地方，如果已有感冒症狀，在家裡也需戴口罩、勤洗手，降低家戶互相傳染的機會，並呼籲年長者應接種肺炎鏈球菌疫苗，避免引起肺炎。

