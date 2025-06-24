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投降式姿勢...神經被拉壞 「舉手睡」族要當心

記者江良誠／南投即時報導
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睡覺時手高舉過頭，長期下來可能造成臂神經叢受傷。（南投醫院提供）
睡覺時手高舉過頭，長期下來可能造成臂神經叢受傷。（南投醫院提供）

你是否也有這種經驗？睡醒時整條手麻到像不是自己的，動彈不得？物理治療師提醒，這不只是睡姿不良，而是「臂神經叢」被壓迫，長期恐導致神經損傷，建議每日進行「神經滑動運動」保養。

不少人經歷過類似情況，睡覺時雙手不自覺舉過頭，醒來後手臂發麻、無力、甚至難以動彈。衛福部南投醫院復健科物理治療師王瓊敏指出，這可能是手臂中的「臂神經叢」遭到壓迫。

王瓊敏解釋，臂神經叢從脖子延伸到手臂，負責傳遞感覺與動作訊號。當手臂長時間高舉，肩膀與腋下間的空間變窄，神經如同被拉緊的電線，訊號無法正常傳遞，就會出現麻木、刺痛與無力感。

「偶爾發生問題不大，但若頻率增加，或每次麻感持續超過10分鐘，長期下來恐導致神經失去彈性與導電能力，形成慢性神經壓迫症狀。」王瓊敏提醒，若白天也常手麻、握物不穩、打字易痠痛、手指動作變慢等，應盡早處理。

針對無法控制睡姿者，王瓊敏建議，可透過「神經滑動運動」協助神經放鬆、恢復活動力。她分享三個簡單動作，每天早晚各做一次，有助於預防手麻與神經卡壓：

前臂放鬆伸展：手臂側平舉、手掌朝上、手腕往後拉，頭往相反方向傾斜。

神經減壓伸展：手臂往外伸直、手背朝外、手腕往下壓，頭往同側傾斜。

肩頸活動訓練：輕鬆聳肩、肩胛骨往中間夾，搭配頭部左右側彎。

這些動作不需太過用力，「有點緊、但不痛」就是適當強度。王瓊敏提醒，良好睡姿搭配神經運動，是預防與舒緩手麻的最佳方法。

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