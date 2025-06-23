夏天結石發病是平日一倍以上 喝完啤酒醫提醒還要這一動作

部立台中醫院泌尿科醫師簡維弘說，喝完啤酒反而要立即補水。（部立台中醫院提供）

一名61歲男性有腎結石體質，曾兩年內兩度腎結石，接受體外震波碎石手術治療，但依舊忘了醫師的話多喝水。日前又復發就醫，經體外震波碎石卻仍有1.5公分大石卡住，導致腎血腫。經轉院到台灣部立台中醫院，醫師利用軟式輸尿管鏡才碎石成功。醫師提醒，夏天結石發病患者人次是平日一倍以上，提醒民眾應多喝水，避免突然發病造成困擾。

泌尿科醫師簡維弘說，患者因工作性質經常要久坐處理文書工作，卻因為不想喝水後頻繁上廁所，即使近月天氣炎熱，他依舊未記得多喝水，日前右側後腰突然痠痛到讓他冒冷汗，早有經驗的他立即請假就醫，到公司附近醫院接受碎石手術。

未料這次運氣不好，左腎與輸尿管連接處有個1.5公分大石頭碎石不成，腎臟還被震到出血。緊急轉診到台中醫院，注射止血針止血後，追蹤腎血腫已經自行吸收，五月接受軟式輸尿管鏡手術，才順利以雷射進入患部碎石後，以導管取碎石成功。

簡維弘說，在台灣，每9至10人就有1人有結石的困擾，結石病因主要與體質跟水喝太少有關，好發於30至50歲的成年人，其中男性是女性的2至3倍，尤其每年夏天，因為流汗多水喝不夠導致結石發病的患者人數，更是平時的2倍以上。臨床上他就曾碰過一個人短短5年就因結石就醫，接受過10次以上體外震波、4次輸尿管鏡取石手術案例。

他提醒，預防結石最好的方法還是多喝水、少吃高鹽食物，成年人每天至少應攝取2000cc開水，戶外工作或經常流汗者「流多少汗就要補多少水」另，曾經因結石發病接受治療者，治癒後應每3到6個月回診接受超音波檢查，可提前預知是否復發並即時提前治療因應。

至於坊間說多喝啤酒可避免結石，簡維弘說「啤酒可利尿，喝300cc啤酒可能排尿500cc，且排尿時鈣質也部分流失，反而鈣質濃度高更容易結石。因此，喝完啤酒反而要立即補水」，所以建議還是多喝水就好。