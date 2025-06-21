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失智婦拿襪子喊「我要回家」 劉秀枝心疼 教5招回應術

記者陳雨鑫／台北即時報導
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北榮一般神經內科前主任劉秀枝於臉書粉絲頁「劉秀枝70+ joy筆記」分享，照顧失智患者有時會碰到患者想要「回家」的情境，她教照顧者可採取5種方式對應。（123RF）
北榮一般神經內科前主任劉秀枝於臉書粉絲頁「劉秀枝70+ joy筆記」分享，照顧失智患者有時會碰到患者想要「回家」的情境，她教照顧者可採取5種方式對應。（123RF）

心臟外科權威林芳郁罹患失智震驚各界，而台灣失智人口逐漸攀升，目前已突破30萬人口。北榮一般神經內科前主任劉秀枝於臉書粉絲頁「劉秀枝70+ joy筆記」分享，照顧失智患者有時會碰到患者想要「回家」的情境，她教照顧者可採取5種方式對應。

78歲陳姓婦人（化名）罹患阿茲海默症，某日雙手提著紙袋，內裝數雙襪子和毛巾，堅持要「回家」。看護勸說「這裡就是妳的家」，她卻情緒激動、站在門口不願離去，而類似情境，幾乎是許多失智症家庭照顧者的共同經歷。

劉秀枝說，阿茲海默症患者的記憶會隨病程退化至過去的時間點，有時會認不得現居住處，反而記得小時候的老家與父母名字，因而產生「這裡不是我家」的感覺，甚至強烈要求返回早已不存在的故居。

劉秀枝表示，「回家」對失智者而言，並非單純的地理意義，而是對安全感與熟悉感的渴望。這種情況若以理性方式強硬勸導，往往只會讓患者情緒更加混亂，照顧者也可能因此感到挫折。

她說，當年95歲的母親也曾多次要求「回家」，還說「妳若帶我回家，我老母也會拿糖給妳吃」，事實上母親的雙親早已過世多年，當時她推著輪椅帶著母親到附近的馬路上，東南西北走一圈，母親滿意了，也累了，同意改天再「回家」。

面對患者反覆「想回家」的情境，可採以下5種應對方式：

一、帶患者出去走走

可暫時迎合其想法，推著輪椅或牽手出門，待其疲憊或心情平復後返回。

二、讓患者安心

引導患者談論兒時住處、家庭成員，或翻閱老照片，協助其找回家的感覺，心之所安就是家。

三、轉移注意力

透過散步、吃水果、唱歌等活動分散其念頭。

四、安撫的善意謊言

用符合其記憶的語言安撫，例如「家人來接妳了」或「明天再回去」。

五、大門要上鎖

避免患者深夜自行開門外出，家中門鎖建議加裝保護裝置。

劉秀枝強調，照顧失智症長者極具挑戰，照顧者應了解這些行為源自病理，而非對家人的否定或不認同，不應因此自責或感到受傷。「當他說要回家時，他不是不要你，而是他忘了你是他最熟悉的家人。」

阿茲海默症 失智症

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