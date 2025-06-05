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溫泉浴養生也要「護眼」 北市醫示警當心感染角膜炎

記者林佳彣／台北即時報導
角膜螢光染色是檢查角膜表皮細胞受損的方式之一。（陽明院區眼科主治醫師林育葳提供）
角膜螢光染色是檢查角膜表皮細胞受損的方式之一。（陽明院區眼科主治醫師林育葳提供）

近日下雨天涼，有些民眾會去泡湯暖身，台北市立聯合醫院提醒溫泉浴養生要有「護眼觀念」，曾有人洗溫泉SPA蒸氣浴，眼睛不舒服、甚至視力不良，就醫發現疑似微孢子蟲感染，幾經治療後確診希傑森氏表層角膜炎。

陽明院區眼科主治醫師林育葳指出，微孢子蟲是一種會形成孢子的真菌，可能感染各種動物，其中15種與人類感染有關。微孢子蟲一般寄生在動物細胞，沒有寄生時，會以孢子的型態存在土壤或水中，一旦眼睛接觸到受汙染的土壤或水，即可能罹患微孢子蟲角膜炎，「常見感染方式是經由園藝、游泳、泡溫泉等。」

「希傑森氏（Thygeson）表層角膜炎的病因目前仍未明瞭」，林育葳說，病毒和免疫機制都有可能涉及，而腺病毒、單純皰疹病毒和帶狀皰疹病毒都被視為可能原因。

林育葳表示，在眼科檢查上，希傑森氏表層角膜炎常見雙眼灰色圓形或橢圓形的顆粒狀表皮隆起，病患會有灼熱感、異物感、疼痛和視力模糊等，發作的時長可能數月至數年，最終會癒合至無疤痕，復發機會較少。

陽明院區分享案例，44歲戴先生自述1個月前洗溫泉SPA蒸氣浴後，持續右眼不適、視力不良、複視等狀況，後來赴北市聯醫陽明院區看診，醫師發現他右眼視力降至0.6，右眼角膜呈現疑似微孢子蟲感染病灶，經一段時間清創、經驗性抗生素眼藥水及抗黴菌眼藥水治癒。

院方提到，然而，戴先生癒後的右眼表皮病灶疑似反覆，對側眼也有類似病灶，醫師判斷是希傑森氏表層角膜炎，並與他溝通，要調整治療方向成類固醇藥水，後續視力恢復良好。

林育葳提及治療方式，微孢子蟲角膜炎的眼部症狀，包含眼睛發紅、異物感、視力下降和畏光，類似急性結膜炎的感染症狀，若貿然使用類固醇眼藥水，反而會導致病情更嚴重。希傑森氏表層角膜炎剛好相反，抗生素是無效的，類固醇治療則相當有用，局部免疫抑制劑可作為替代療法。

他直言，2種疾病在角膜外觀上並不容易分辨，尤其經過初步治療癒合後，良好的醫病溝通，患者也肯配合多次的門診治療、好好地遵循醫囑，更是此次戴姓病患順利治療的關鍵。

林育葳提醒，民眾在溫泉浴養生仍需有護眼觀念，避免溫泉水噴濺眼睛；夏季游泳、園藝工作，也應注意避免感染源入眼。

台北市立聯合醫院提醒溫泉浴養生要有「護眼觀念」。圖與新聞無關。（聯合報系資料照）
台北市立聯合醫院提醒溫泉浴養生要有「護眼觀念」。圖與新聞無關。（聯合報系資料照）

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