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新冠疫情升溫 專家憂：變異株影響疫苗中和、傳播力增

記者林琮恩／台北即時報導
新冠疫情升溫，台灣民眾紛紛自主戴上口罩因應。（記者林俊良／攝影）
新冠疫情升溫，台灣民眾紛紛自主戴上口罩因應。（記者林俊良／攝影）

新冠疫情升溫，台灣衛福部疾管署近期除鼓勵民眾重新戴上口罩，也建議接種疫苗。新冠新興變異株NB.1.8.1在全球迅速擴散，全球占比從四周前2.5%上升至10.7%。專家指出，該病毒株與LP.8.1.1變異株相比，中和抗體反應下降1.5至1.6倍，目前使用疫苗仍可有效誘發中和抗體，但該病毒額外關鍵突變點，恐提升疫苗傳播力、影響疫苗中和效果。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，NB.1.8.1變異株源自XDV.1.5.1變異株，世界衛生組織建議，疫苗接種應以單價JN.1或KP.2為主要成 分，LP.8.1為可行替代選項；臨床資料尚未顯示感染NB.1.8.1會導致更嚴重疾病症狀，也未觀察到加護病房住院比率或死亡率顯著上升，不過，與JN.1相比，NB.1.8.1出現三處關鍵突變點，恐提升病毒傳播能力，影響疫苗中和效果。

國際新冠病毒陽性率約為3%，雖略有下降，但整體趨勢持平，除JN.1外，包含NB.1.8.1在內，其他變異株占比達16.54%。國內染疫人數增加，政府持續提供重症危險族群抗病毒用藥。陳秀熙表示，抗病毒藥物倍拉維對NB.1.8.1仍具療效，且未發現具有明確抗藥性突變，但瑞德西韋、莫納皮拉維對NB.1.8.1治療效果仍需進一步確認。

據臨床觀察，這波疫情重症病人有淺少趨勢。新光醫院副院長洪子仁說，以醫療端角度，最擔心重症病人，染疫後若X光檢測發現患者已是「大白肺」，會需要安排住院，這類病人增加恐導致醫療量能「擠爆」；過去疫情高峰期，該院隔離病房全開之外，普通病房還要加開15床供大白肺重症新冠病人入住，今年則截至目前為止，只開了4床，可見新冠病毒流感化趨勢明顯。

疫苗 疫情 流感

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