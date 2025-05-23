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薯條+可樂治偏頭痛？ 醫：療效沾不上邊 還恐加劇病情

記者林琮恩／台北即時報導
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網路流傳頭痛時到麥當勞點一份薯條和一杯可樂就能緩解症狀，專家解釋這餐點可以舒緩頭痛的原因。麥當勞餐點示意圖。（美聯社）
網路流傳頭痛時到麥當勞點一份薯條和一杯可樂就能緩解症狀，專家解釋這餐點可以舒緩頭痛的原因。麥當勞餐點示意圖。（美聯社）

國外社群平台流傳，健怡可樂加麥當勞薯條是治療偏頭痛的「神奇組合」，有人實測後認為頭痛立刻緩解，也有人認為健怡可樂沒有效果，應喝正常甜可樂才有用。台灣醫師指出，薯條加可樂治療偏頭痛，在藥物機轉上其實「沾不上邊」，且薯條是高熱量、高油脂食物，食用後只有飽足感，沒有營養價值，還可能造成身體發炎，加劇部分病人偏頭痛情況。

一名國外女網友上傳在麥當勞得來速車到點餐影片，稱自己已經偏頭痛48小時，決定嘗試網傳能治療偏頭痛的薯條加健怡可樂配方。影片吸引逾400萬人觀看，部分網友留言表示有相似經驗。不過，已有國外專家提醒，這種組合反而可能加劇偏頭痛。

新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳說，導致偏頭痛的成因很多，有些病人是血管異常收縮導致，也有人受荷爾蒙、情緒狀態影響，有發偏頭痛，民眾吃薯條加健怡可樂，達到緩解偏頭痛效果，可能是吃這些食物導致其愉悅經驗，是類似「心理治療」效果，病人心情放鬆、壓力減輕，可減緩壓力或情緒引發的偏頭痛。

可樂最初是一種咳嗽藥水，經調整配方成為日常飲料。柳朋馳表示，可樂中含有極微量可咖因成分，有輕微止痛效果，原先的鎮咳複方成份，有抑制腦部止癢、止咳效果，但配方已經調整成非藥物強度，因此要談喝可樂帶來的藥物作用機轉，實際上是為乎其微，治療劑量根本「沾不上邊」，可樂加薯條對部分偏頭痛病人有效，只能算是個人經驗。

柳朋馳說，薯條是高熱量、高油脂食物，食用後只有飽足感，不具營養價值，臨床上反而經常建議民眾不要吃太多，若偏頭痛屬於血管異常收縮引起，吃這麼油膩的食物，反而可能加劇病情，且油炸食物容易導致身體發炎，民眾吃薯條時若再加上起司粉等容易引發偏頭痛的配料，不僅無法達到舒緩偏頭痛效果，還可能讓偏頭痛加速惡化。

麥當勞

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