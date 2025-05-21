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拜登罹轉移性攝護腺癌 醫：荷爾蒙治療如失效 新療法可延長存活期

記者李樹人／台北即時報導

美國前總統拜登驚傳罹患攝護腺癌，且癌細胞已轉移骨骼。醫師表示，攝護腺癌初期以頻尿、夜尿為主要表現，易與攝護腺肥大搞混，等到排尿困難、血尿或骨頭疼痛時，幾乎已至晚期或已轉移，如病程發展至對荷爾蒙治療失效的「轉移性去勢抗性攝護腺癌」，治療相對棘手。

60多歲張先生退休後仍活力十足，經常登山，至健身房運動，年前右腳痠麻疼痛，骨科醫師研判為腰椎滑脫，建議開刀，不料術前影像檢查意外發現攝護腺腫瘤，切片檢驗結果為骨轉移。接受荷爾蒙藥物治療後，皮膚光滑、聲音變尖，自嘲成了「公公」，但更讓他擔心的是惡化為「轉移性去勢抗性攝護腺癌」，屆時恐無藥可用。

2022年癌症登記報告顯示，攝護腺癌為台灣男性第3大癌症，每年新增9000多名病患，林口長庚醫院腫瘤科主治醫師蘇柏榮表示，臨床統計，早期攝護腺癌患者5年存活率超過9成，但國內約有3成攝護腺患者確診時為轉移性攝護腺癌，癌細胞轉移至骨骼或其他器官，若經第一線荷爾蒙去勢療法治療失效後，平均存活期僅約2至3年。

蘇柏榮指出，攝護腺癌治療以荷爾蒙療法為主，藉此抑制雄性激素，但部分病人療效有限，即使接受新式口服賀爾蒙藥物合併治療，仍有三分之一患者病情難以控制，快速進入「去勢抗性」，這就是抗癌人生最後一個階段，傳統以化療為主，但因高齡老化，難以承受化療副作用，幾乎無藥可用。

新北市立土城醫院核子醫學科主任曾敬仁表示，以往面對「轉移性去勢抗性攝護腺癌」病友時，醫師常是束手無策，因為個案之前大都接受過手術、放療、化療、荷爾蒙療法等治療，幾乎無藥可用，只能重新使用化療。

曾敬仁估計，台灣每年約新增千名「轉移性去勢抗性攝護腺癌」患者，平均年齡約在70歲，不少癌友或家屬認為，攝護腺癌進展緩慢，加上年老，選擇消極以對，但這類晚期癌症容易轉移至骨頭，讓人痛到生不如死，毫無生活品質可言。

隨著醫療科技進步，攝護腺癌治療進入「精準治療」領域，曾敬仁指出，這類癌友可透過基因定序（分子檢測）來執行個別化治療，如屬BRCA1/2基因變異，可考慮使用對應標靶藥物治療；PSMA（攝護腺特異膜抗原）檢測呈陽性，可在醫師評估後使用精準放射標靶治療。

「核子醫學成為轉移性去勢抗性攝護腺癌的治療新利器！」蘇柏榮說，原本用來篩檢癌細胞的PSMA正子攝影，在放射線同位素鎦-177的輔助下，進化為體內的放射治療，宛如一枚導引飛彈進入癌細胞內釋放β粒子，精準地毒殺癌細胞，有效延長存活期，且副作用相當低。

「精準放射標靶治療即為核醫療法，結合診斷與治療。」曾敬仁進一步表示，癌友接受PSMA PET/CT正子掃描，透過高解析影像技術標示出癌細胞位置，就像為癌細胞「打燈」般精準。若檢測結果為特定抗原陽性反應，就可採用鎦-177標記的PSMA分子藥物，精準毒殺癌細胞。

國外臨床試驗證實，轉移性去勢抗性攝護腺癌病友接受精準放射標靶治療，可降低6成疾病惡化風險，病情穩定期約可維持5至6個月，另可降低4成整體死亡風險，存活期中位數約可延長4至5個月 。林口長庚醫院及土城醫院從2022年起參與臨床新藥試驗，加上今年自費用藥個案，迄今累積近40例治療經驗，整體反應率超過7成。

不過，精準放射標靶治療費用昂貴，一般家庭難以負擔。蘇柏榮表示，正因藥費驚人，臨床運用核醫療法時，務必慎選病人，鎖定PSMA正子攝影顯影效果明顯的癌友，並評估其身體狀況。

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