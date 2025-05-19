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男子手麻味覺異常輕忽不就醫 3個月後昏倒竟是腦腫瘤併發癲癇

記者吳淑玲／台南即時報導
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奇美醫院神經內科主治醫師朱庭瑩。（奇美醫院提供）
奇美醫院神經內科主治醫師朱庭瑩。（奇美醫院提供）

45歲男子阿宏（化名）日前出現左手麻痛、味覺異常與上腹不適等症狀，雖每次僅短暫發作約10秒自行緩解，卻未加重視，3個月後竟因全身抽搐、失去意識送醫，經檢查確診為腦惡性腫瘤併發癲癇。台灣奇美醫院神經內科主治醫師朱庭瑩提醒，癲癇不只有抽搐發作，短暫發呆、語塞或感覺異常也可能是癲癇的徵兆，切勿輕忽。

朱庭瑩指出，癲癇是大腦異常放電所引起的症狀，不同腦區放電位置不同，表現也會不同。除了全身抽搐，像是突然失神、言語困難、聞到怪味或感覺異常，都可能是癲癇的一種。成人癲癇常見成因包括腦中風、腦部腫瘤、外傷、中樞神經感染與神經退化疾病等，但約5至7成癲癇病人找不到明確病因。

癲癇診斷不能僅憑一次發作，需透過腦波（EEG）與影像檢查（如CT或MRI）綜合評估。部分患者甚至需長時間錄影腦波監測才能釐清。朱庭瑩提醒，癲癇患者不可任意停藥，規律服藥是預防復發的關鍵，若擅自停藥恐引發癲癇重積狀態，嚴重者甚至危及生命。

除了藥物控制外，患者還須留意誘發因素，如睡眠不足、情緒壓力、酒精攝取、感染發燒、閃光刺激等，並應避免單獨泡澡或高風險活動。朱庭瑩也呼籲病人建立服藥提醒機制，維持穩定生活作息。

若目擊癲癇發作，應立即遵守「三不二護」原則，不約束、不碰口、不餵食，並協助保護頭部與呼吸道，記錄發作情形並視情況錄影。若發作超過5分鐘未緩解，應盡速送醫。

朱庭瑩強調，癲癇若及早發現與妥善治療，多數病人可穩定控制、正常生活，民眾一旦出現疑似症狀，應盡早就醫，勿錯過治療黃金期。

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