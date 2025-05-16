膽小謹慎是生物機制不是性格缺陷 醫師教你如何勇敢

天生個性有人膽小，有人勇敢。示意圖。（123RF）

有人膽小，有人勇敢，台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書指出，膽小謹慎其實是一種生物機制，並非性格缺陷，這一切與大腦裡的神經細胞運作方式有關。當我們知道原因，就更知道怎麼變得更勇敢。

張家銘說，人生就像一場充滿未知的冒險旅程。為什麼有些人可以說走就走、毫不猶豫地衝出去，而我們卻常常卡在原地，來來回回地想，最後什麼都沒做？是因為有人從小就比較膽小嗎？還是缺乏信心、沒有被好好訓練過？這些可能都是一部分的原因，這一切與我們大腦裡的神經細胞運作方式有關。

他表示，我們腦中那些悄悄影響決策的細胞，一邊提醒我們風險、一邊推動我們前行，決定了我們會踏出一步，還是選擇停下腳步。一項2025年發表在期刊《Nature》的研究，發現我們大腦深處的「腹側海馬體（ventral hippocampus）」藏著兩種掌管行為選擇的關鍵細胞。

張家銘說，我們的大腦不是一個單純的開關，而像是一台正在運算的電腦，在面對「要不要做這件事」時，它會同時啟動兩組細胞系統，一組叫多巴胺D1細胞，它像保守的朋友，提醒我們：「這樣可能會受傷，小心點。」另一組叫多巴胺D2細胞，是支持行動的夥伴，鼓勵我們：「你可以試試看，說不定會成功。」

這兩群細胞，就住在大腦深處的腹側海馬體，專門負責幫我們決定：要不要前進、要不要靠近、要不要冒險。張家銘舉例，當焦慮感出現時，D1細胞會跳出來保護我們，讓我們退縮；而當我們感到安全、鼓起勇氣時，D2細胞就會幫我們跨出那一步。這是一種「天生的神經機制」，不是因為誰比較懦弱，也不是單靠意志力就能改變的。

另外，我們的教育與想法，也會影響大腦的「風險評估系統」。很多人會問：「那既然是生理反應，我是不是注定膽小？」其實不然。我們的想法、成長過程、教育方式，會影響這兩群細胞的活性。

如果從小總被批評，常被否定，大腦會傾向讓D1細胞主導，提醒我們不要冒險；如果有機會嘗試、鼓勵與支持比較多，大腦反而會養成「探索是安全的」感覺，讓D2細胞比較有機會發聲。這也是為什麼，有些人看起來天生就「比較敢」，其實是他們的環境與經驗，訓練出他們更會使用D2系統。

想要變勇敢，從理解開始，而不是責怪自己。當我們開始明白：「我不是不夠好，只是大腦的D1細胞在保護我」、「我不是沒勇氣，而是還沒習慣讓D2細胞發聲」，內心的壓力就會鬆開，這種鬆開，就是轉變的起點。

怎麼在生活中，慢慢養出更多的勇敢？練習從小風險的事開始「試試看」。比如今天主動跟便利商店店員多說一句話。看起來沒什麼，最壞的情況頂多就是對方沒理您，或者冷冷地回應一下，真的也不會怎樣。這個過程，其實就是在幫助大腦建立新的記憶，告訴它：「嘿，這世界沒有那麼可怕，真的可以試試看。」

不需要什麼都不想就硬衝。相反地，先問自己：這件事最糟會怎樣？我能接受嗎？ 當我們先想過風險、把心理準備做好，再去行動，會讓大腦裡那顆緊張的D1細胞比較安心，讓D2細胞有空間接管行動的決定權。

當D1細胞跳出來讓您退縮，不用急著責怪自己。那其實是大腦在說：「我想保護你，不要受傷。」這時候，請給自己一點溫柔的對話：「謝謝你提醒我，但我想讓D2也說說看，因為我不想永遠停在原地。」

張家銘說，成功不一定要很大，有時只是一次簡單的舉手發言、一次勇敢的提問。把這些寫下來，不只是回憶，更是讓大腦知道：「我可以的，我曾經做過。」這樣一來，下次D2細胞就更容易啟動，讓「勇敢」不只是意志，而是越來越自然的神經反應。

穩定的睡眠、規律運動與深呼吸練習，是讓大腦更平衡的日常處方。張家銘說，這不是玄學，而是真實的神經科學。這些行為會幫助調節多巴胺的釋放節奏，讓D1不會過度緊張，D2也有機會接上線。換句話說，好的生活習慣，就是幫助大腦重新校準勇氣與謹慎的平衡點。

我們都曾被教導「要勇敢」，張家銘說，很少人告訴我們，「勇敢」不只是心理上的選擇，它其實是生理與心理一起調出來的旋律。當理解自己為什麼會害怕，就不會被害怕給吞沒。當懂得怎麼與大腦合作，會開始發現：自己，其實可以不一樣。

張家銘建議，讓從今天開始，試著告訴自己：我不是膽小的人，我只是還在學習如何讓勇敢的那一邊，發出聲音。就像神經細胞需要時間形成連結，勇敢，也需要一點一滴地養成。不急，接納自己，慢慢來。因為懂了，才真的能開始改變。