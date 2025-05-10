下雨濕氣重讓呼吸道、皮膚症狀多 中醫：3類食物是地雷

中醫師指出，雨天濕氣重，會出現呼吸道和皮膚症狀。示意圖，（本報資料照片）

台灣最近天氣時雨時晴，隨後到來的梅雨季節又會是陰雨綿綿的天氣。中醫師指出，雨天濕氣重，會出現呼吸道和皮膚症狀，如果飲食喜歡吃冰、甜食以及酒類，尤其是啤酒，體內濕氣也會增加，要「除濕」運動、曬太陽很重要，夏天可搭配不加糖的綠豆薏仁，冬天則可泡薑茶，同樣不建議加糖。

台北市中醫師公會理事、開業中醫師陳峙嘉說，溫差大身體虛的人能量可能不足，加上有些人為了減肥而節食，供給身體的能量不足，外界溫差變化大，身體就容易調節不來；前幾天天氣熱，今天下雨又變冷，下雨天濕氣重，肺主皮毛，所以會影響呼吸道和皮膚，可能會出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞，或氣喘、咳嗽或氣管緊縮等症狀，這個月來診間也有不少濕疹大爆發，或出現手腳汗疱疹等患者。

「皮膚按下去有一點水腫就叫濕氣？其實沒那麼簡單。」陳峙嘉指出，平常喜歡吃冰、吃甜或喝酒的人，尤其喜歡喝啤酒的，通常體內濕氣會比較重，要先檢討自己的飲食習慣，是不是喜歡吃蛋糕、麵包、餅乾等精緻食物，中醫說的濕氣不只是水，還伴隨過多的代謝廢物積在體內。

陳峙嘉舉例，第一個最常見的身體表現是，大便變得軟軟黏黏的，有時一天要跑廁所2、3次，但每次排便都會黏馬桶，或糞便變得很糊；第二，女生容易出現婦科分泌物，容易引起感染、反覆發作；第三是早上起床，舌頭蓋著一層白色的舌苔。

陳峙嘉觀察，這類狀況以30歲上下的年輕人、上班族為多，很多人的工作環境都是坐辦公室，沒運動也沒曬太陽，加上公司同事間常一起訂購下午茶或飲料，容易導致體內濕氣就會越來越多。

想減少濕氣，陳峙嘉說，夏天可以吃綠豆薏仁，但盡量不要加糖，如果覺得難以入口，可以切一些新鮮水果帶入甜味，如蘋果、鳳梨、芒果等一起吃；冬天可以吃一點含薑的食物，最簡單的做法可以泡薑茶，但不建議加紅糖或黑糖，因為糖本身就會造成體內濕氣；運動同樣不能少，最簡單的就是在家超慢跑，或者至少站起來踏踏步都好，最好可以到戶外走一走，但至少要半小時才有效果。

熬夜也可能產生間接影響。陳峙嘉表示，一熬夜人就會因為休息不夠、不斷消耗能量而變得比較虛，代謝變慢就會被累積起來；另外，熬夜會導致火氣大，隔天起床容易口乾舌燥甚至嘴破，就古人經絡的理論而言，晚間11時至凌晨1時是循環到膽經的時間，1至3時則是肝經，如果可以睡覺的時間很短，建議11時至3時這段時間一定要睡覺。