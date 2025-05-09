「會走路的肺炎」沒疫苗不分年齡都可能中鏢 常見5症狀

書田診小兒科主任醫師蘇軏指出，黴漿菌為兒童社區型肺炎常見的病原菌，好發於學齡兒童，但各年齡層都有可能感染。（書田診所提供）

黴漿菌 又被稱為「會走路的肺炎」，患者在感染初期仍可能有良好的精神狀況。醫師提醒，雖好發在學齡兒童，但其實各年齡層都可能感染，目前沒有疫苗 可預防，常見症狀包含發燒、咳嗽、喉嚨痛、鼻炎以及頭痛等，症狀可持續1至4周，部分患者可能合併中耳炎、肋膜積液、肺膿瘍等，氣喘患者也常因為黴漿菌感染而使得氣喘症狀惡化。

台灣書田診小兒科主任醫師蘇軏指出，黴漿菌為兒童社區型肺炎常見的病原菌，主要透過飛沫傳染，好發於學齡兒童，但各年齡層都有可能感染，目前沒有疫苗可預防，感染後也不會終生免疫，有可能重複感染。

蘇軏表示，黴漿菌感染常見症狀包含發燒、咳嗽、喉嚨痛、鼻炎以及頭痛等，症狀可持續1至4周，部分患者可能會有中耳炎、肋膜積液、肺膿瘍等併發症 ，氣喘患者也常因為黴漿菌感染而使得氣喘症狀惡化。

6歲的小樂因發燒至39度前往就診，媽媽表示，孩子從發燒當天就出現咳嗽、輕微鼻涕及喉嚨痛等症狀，理學檢查發現喉嚨輕微發炎，胸部聽診有明顯的喘鳴聲和痰音。蘇軏說，從臨床上懷疑是黴漿菌感染，給予第一線抗生素治療三天並安排回診。

回診時媽媽說小樂發燒情形已有改善，但當天體溫仍達38度。蘇軏指出，胸部聽診除了喘鳴聲外也聽到了肺炎常見的囉音，胸部Ｘ光片檢查發現左側浸潤增加，便安排黴漿菌快篩，檢查結果為陽性，給予第二線抗生素治療，3天後追蹤，症狀改善、體溫也恢復正常。

治療方面，蘇軏提到，臨床上懷疑黴漿菌感染的患者，會給予第一線抗生素治療，然而近年來黴漿菌對第一線治療的巨環內酯（macrolide）類抗生素抗藥性有增加的趨勢，有些研究指出目前抗藥性菌種比例超過50%。

蘇軏進一步指出，若治療48至72小時仍有發燒或症狀惡化，可能是抗藥性菌種，要更換第二線抗生素。在決定更換抗生素前，除了詳細檢查排除其他病原菌外，透過黴漿菌快篩可以加強診斷的正確性，提供臨床醫師更好的治療方向。

蘇軏說，黴漿菌感染除參考病史、接觸史、理學檢查、胸部X光片等進行臨床診斷外，以細菌培養為黃金準則，但因為需要耗費較長時間，對患者在急性期的幫助較低，臨床上懷疑黴漿菌感染時，可透過口咽部檢體進行快篩，約15分鐘便可判讀，在適當情況下對患者有很好的診斷價值。

蘇軏提醒，預防黴漿菌感染，要注意個人衛生習慣，勤洗手、戴口罩，同時提升個人免疫力，飲食均衡，睡眠充足，以降低感染風險；出現發燒、久咳症狀的學齡兒童，若懷疑黴漿菌感染，除了醫師的臨床診斷外，相關的快篩檢測可以協助快速找出病因並依此治療。「接受抗生素治療，應遵照醫囑完成療程」，症狀才能盡快獲得改善。